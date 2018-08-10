超级食物走红，吃货要多些质疑精神

“绝大多数现代社会成员都是‘信科学’的，不会在主观上认同和传播伪科学信息。然而，科学素养绝不等同于对科学的‘信’。现代科学不需要人们来‘信’，而是要在质疑和反质疑的过程中不断自我完善。”

“红枣竟是抗癌的超级食物，中国人有福了！”“‘超级食物’风靡欧美，猴面包树果实生意红火”近年来，各种“超级食物”的概念颇为流行。单单在近几日，就有这样的消息被媒体报道。某种食物一旦傍上“超级食物”的名号，立刻身价倍涨，在一些都市白领群体眼中变得洋气起来。

其实，在营养学界，并没有对“超级食物”的明确定义。尽管所有“超级食物”都有一套科学依据支撑，但是一些结论要么言过其实，要么仅仅在验证阶段。

拿牛油果来说，它被吹嘘成有降低胆固醇、降血脂等“神奇”功效。事实上，虽然牛油果的饱和脂肪含量比较低，但它的整体脂肪含量已经接近或超过了一些肉类食物。换言之，牛油果的价值非但没有商家吹嘘得那么神，过度食用还可能适得其反。

一般来说，膳食均衡是营养学的基本原则。普通人不可能每天只食用一种食物，更不能把某种食物当药来吃。从这个意义上讲，没有真正的“超级食物”，只有最适合一个人的食物搭配。而且，饮食习惯依托于地域、气候、文化、家庭习惯等背景，并经过了长期的历史检验，没有必要刻意改变。

传统文化中历来有“食补”说法，“以形补形”“以色补色”是中国人对食物功效的朴素认知。当然，接受过基本科学教育的现代人普遍认识到，“以形补形”的理论经不起认真推敲。然而，即便进入现代社会，人们对某种食物的片面推崇依然没有消停。如今，借着“养生”与“科学”的名义，一些原产地遥远、国人不熟悉的食物，一时间登堂入室，成了“食补”界的香饽饽。某些商家更是乐见其成，在开展商业营销时夸大一些食物的营养水平，却绝口不提过量食用这些食物的负面效果。

平心而论，“超级食物”的流行，跟公众日益尊重科学、重视身体健康有关。一些“超级食物”的功能确实不乏科学依据。然而，公民科学素养应建立在正确理解科学研究价值的基础上。一些科学研究结论仅仅具有微观的数据意义，不宜直接拿来指导生活实践；而另一些研究本身就面临质疑，仍处在研究过程中；更不乏有些研究有商业机构支持的背景，出发点就不纯粹。

以貌似科学的立场和姿态，推广某个科学上似是而非的概念，可谓是科学传播领域的顽疾之一。应该说，绝大多数现代社会成员都是“信科学”的，不会在主观上认同和传播伪科学信息。然而，科学素养绝不等同于对科学的“信”。现代科学不需要人们来“信”，而是要在质疑和反质疑的过程中不断实现自我完善。提高科学素养，需要走出偏听偏信的思维。

面对类似“超级食物”的概念和宣传，人们当然不必在种种“科学”的说法面前无所适从。首先应当遵循久被验证的科学规律与常识，对有悖于常识的说法保持警惕；其次要不断提高解读科学信息的能力，准确判断其价值和适用范围。不管怎样，身体健康不光受饮食习惯影响，还取决于遗传、环境、生活习惯等许多因素的影响，期待吃某些食物来一劳永逸地摆脱健康的困扰，恐怕是想多了。（王钟的）