病毒能以集群的方式传播

据美国科学促进会（AAAS）科技新闻共享平台EurekAlert!近日报道，美国国立卫生研究院（NIH）团队的研究表明，可引起严重胃病的病毒能以表膜包裹病毒群的方式出现，由此加剧了疾病的传播和严重程度。科学家表示，这些病毒集群的发现使得人们进一步了解病毒的传播途径、方法以及其极强的感染性，并为现有仅对抗单个病毒粒子的抗病毒药物开发工作提供改进的参考。

研究负责人、美国国家心肺和血液研究所（NHLBI）宿主—病原体动力学实验室高级研究员尼哈尔·阿尔坦·博耐特博士说：“这是病毒学领域一项激动人心的发现，因为它揭示了一种在人和动物身上都从未观察到过的病毒传播模式。未来它有希望为涉及多种疾病的病毒研究提供线索帮助，包括引起胃肠道疾病、心脏炎症、呼吸道疾病甚至普通感冒的病毒类型。”

过去大多数科学家认为病毒，特别是导致胃肠疾病的病毒，只能作为独立感染个体进行传播。但新研究发现，轮状病毒和诺如病毒在排泄物中以表膜包裹的病毒群形式存在。包含多个病毒颗粒的带膜囊泡比另一组样本中单独游离存在的病毒具有更强的传染性。研究人员将这种新的病毒传播模式比做“特洛伊木马”——一种计算机病毒，也就是一组被表膜包裹的病毒群到达宿主细胞并在细胞中沉积，与此同时躲避免疫系统的检测。

他们认为，高感染率的原因可能是由于囊泡一次将许多病毒传输到目标组织，保护其内部病毒不因长时间暴露于酶而被破坏，并保证病毒避免接触宿主排泄物或肠道中的抗体，从而使得病毒传播扩散的能力更强，引起严重的疾病。(实习生郭子朔）