太阳神举办30周年庆典 珍珠店模式完成升级

7日，太阳神集团于广东东莞举办了30周年庆典活动。太阳神集团创始人、董事长、健康产业董事长怀汉新，原东莞市委副书记、人大常委常务副主任张继雄，健康产业执行董事长朱厚丞，集团董事、总经理、健康产业董事潘皓皓，健康产业董事、总经理张鸣先、广东太阳神健康产业有限公司董事、常务副总经理杜正楠等集团领导和行业专家共同出席了此次庆典。

潘皓皓在庆典上表示：“30载的历程，是以生存和发展为核心理念、以‘正大光明’为核心内涵的太阳神企业文化、永不自满的向上精神以及在事业奋斗中积累的使命感，支持太阳神一路走来。希望未来在珍珠店模式的引领下，创造更加辉煌的业绩。”

朱厚丞也在随后的讲话中指出：“30年前，前辈们开创了中国保健品行业先河；30年后，历史将我们送到了新的起点。我们必须牢记生命大爱之心、养生产业之心、民族振兴之心，必须保持文化自信、战略自信、团队自信。不忘初心，精诚团结，自信笃行，才能够实现百年企业的宏伟目标。”

此次庆典的举办，除了给太阳神集团庆生外，另一重要目的就是宣布，当年太阳神为自己量身定制的“珍珠店模式”升级工作已全面完成。

据杜正楠介绍，“珍珠店模式”诞生于2006年，是将药店、诊所等健康终端和经销商统合进一个“人、店、网”合一的商业系统。此次升级后，将与市场高度融合，并创造了“直销+传统新跨界，服务+零售全方位，线上+线下全通道”的全新销售模式，是对“传统直销推荐＋零售模式”的重要补充和突破，为普通创业者提供了独一无二的差异化营销组合策略，指明了一条创业之路。

太阳神健康产业集团董事总经理张鸣先表示：“太阳神‘珍珠店模式’从经营理念、政策业务、作业模式、表彰系统和产品专供等五方面完成了升级。此次升级带来了价值链和价值观的重构。”

他认为，此次升级将强化四大层面的价值。首先契合了中国经济消费升级，对广大健康者有价值；其次是契合了中国直销行业转型升级，对行业健康发展有重要借鉴意义；再次是帮助与太阳神共享的健康终端突破了发展瓶颈；最后是给予了会员、经销商创造持续稳定的发展平台。

张鸣先最后强调，此次创新升级是顺应中国健康消费的大趋势,是引领中国直销行业从浮躁到安定、从机会到产品、从内部竞争到跨界竞争、从关注经营者到关注消费者，重新打造行业标杆的创新之举，是太阳神直销打造百年品牌的战略安排。“珍珠店模式”也将全面链接医疗产业、医药产业、养老产业、保健品产业、健康咨询产业等相关大健康产业，形成巨大的市场空间和商机。（董童）