产妇脐带脱垂  怀孕4个月女医生跪地抢救转危为安

上月，桐庐县第一人民医院接诊了怀孕38周多的蒋女士，由于羊水在40分钟前已破，蒋女士感觉下身好像有东西，认为情况有些不对。医务人员马上为蒋女士进行了检查。

据了解，正常的分娩顺序是胎儿先出，接着是脐带、胎盘。脐带脱垂则是在胎膜破裂后，脐带先于胎儿脱出宫颈口外。这种情况对产妇本身没有危害，但对胎儿来说却十分危险。

“脐带脱垂是产房罕见的一个并发症，对于大人来说风险不是太大，也及时增加了剖宫产的几率，但是对小孩来说这是争分夺秒的事情，因为脐带脱垂以后，再加上胎头压迫脐带，小孩的血流将会阻断，一般阻断五六分钟后，小孩就可能胎死宫内。”县第一人民医院妇产科主任王亮英道。

医务人员马上为蒋女士进行了脐带回纳术。项洪琴医生评估胎儿相对偏小担心脐带再次脱垂，在去手术室的路上，便蜷曲着身体双腿跪在产床上，右手一直托着胎儿头部。

“两腿跪在那里，收托举在产道里，然后我必须是要匍匐式的，臀部太高，就这样一个姿势托举在那里，直到小孩分娩出来。”县第一人民医院妇产科医生项洪琴介绍。“我自己也是怀孕4个月的准妈妈，这个姿势持续在那里，手拿出来后，手麻脚麻，我现在想来还是蛮怕的，因为我们的床特别高，没有护栏，我又两个人，我跪在那里，所以特别高，我现在想想挺可怕的，但是当时没想这么多。”

直到蒋女士成功脱险并转入省儿保医院，项洪琴和同事们才松了一口气。目前蒋女士和新生儿已经平安回家，对于医务人员的行为蒋女士非常感谢。（吴筱莎 桑倩薇）