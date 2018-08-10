“疯狂”学前班该刹住了

近期各小学都在陆续发新生入学录取通知书。但实际上，不少孩子早在半年甚至一年前就已离开幼儿园，开始为上小学做准备。有些幼儿园的大班甚至出现“空巢”现象，对比之下，学前班的热度可用“疯狂”来形容。

近年来不论媒体还是教育界，对学前教育“提前学” “超前学”的反常现象已进行过不少讨论和批评，教育主管部门更是三令五申，坚决遏制幼儿园“小学化”的倾向。为何时至今日，学前班还如此疯狂？我认为，主要有三点原因：

其一，部分家长有盲目从众心理。看到别人家的孩子“力争上游”，难免生出危机感和紧迫感，生怕自家孩子输在起跑线上。不管学前班有用没用、是否科学，先随大流上了再说。

其二，社会培训机构推波助澜。这些培训机构以盈利为目的，他们所谓的“教育”不过是商业营销，目的是利用家长望子成龙、望女成凤的心理招揽生意、赚取利润。此类培训机构宣传得天花乱坠，其实水平参差不齐，很多还涉嫌夸大宣传、虚假承诺。他们炮制了很多说法来增加家长的焦虑，家长越焦虑，他们越能赚得盆满钵溢。

其三，对学前班的管理还存在漏洞。近年来教育主管部门严查幼儿园“小学化”，取得了一定成效，但那些社会培训机构却游离于监管之外，为了经济利益不断为学前教育推波助澜。

找到了病根，就该对症下药。遏制“疯狂的学前班”，首先需要包括家长在内的全社会都树立起科学的教育观和育儿观。“超前学”违背教育规律和孩子的成长规律，看似可收一时之效，其实得不偿失。有研究显示，总体来看，幼儿阶段学习知识的孩子，其发展落后于在幼儿园期间充分游戏的孩子。幼教专业人士也认为，游戏玩得充分，孩子的一些天性能得到充分展示和发展，进入小学后，他的学习动机、能力、习惯等也表现得更好。随着社会的发展进步，书呆子型的孩子越来越不适应社会，那些情商高的孩子才能有更好的发展。到底是培养“应试机器”，还是更看重孩子的综合能力？家长们应该有清醒认识。

此外，政府对社会培训机构打擦边球、助长“超前学”歪风的问题，应拿出规范和监管的措施来。教育主管部门守土有责，必须监管关口前移，不给“疯狂的学前班”以任何可乘之机。▲