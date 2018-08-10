四川：公立医疗机构年内全部取消医用耗材加成

记者9日从四川省卫生计生委获悉，今年内全省公立医疗机构将全部取消医用耗材加成，实行医用耗材零差率销售。四川还将同步建立补偿新机制，调整医疗服务价格，确保公立医疗机构良性运行、医保基金可承受、群众整体负担总体不增加。

记者了解到，四川将按照“控总量、腾空间、调结构、保衔接”的基本要求，以2017年度公立医疗机构医用耗材加成总额为基数，固化测算医疗机构取消医用耗材加成减少的合理收入，原则上按照9∶1的比例进行补偿。公立医疗机构取消医用耗材加成收入的90%，通过调整现行基本医疗服务价格补偿。重点提高受取消耗材加成影响大的诊疗、病理、手术等体现医务人员劳务价值的医疗服务项目价格，总体上保持公立医疗机构人均费用水平相对稳定。另外10%，通过医疗机构加强管理降低成本自行消化。

据了解，公立医疗机构医用耗材零加成后，各地将组织开展医用耗材和医疗服务价格专项检查。加强日常监督管理，发挥社会监督作用，严肃查处医疗价格举报投诉，确保各项政策执行到位。

据悉，2016年，四川省启动实施城市公立医院取消药品加成、降低药品耗材费用、理顺医疗服务价格、完善医保支付方式“四同步”改革。按照四川推进医疗服务价格改革实施方案，到2020年，将基本理顺医疗服务比价关系。