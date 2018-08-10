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绿化城市空地有助缓解居民抑郁

王鑫方

2018年08月10日09:19 来源：北京日报

美国一项研究显示，绿化城市空地能改善周边居民心理健康，缓解抑郁等负面情绪。

宾夕法尼亚大学联合其他机构研究人员在费城调研，将541块闲置空地随机分成3组，一组实施“绿化干预”，包括移除垃圾、平整土地、种植草和少量树木、安装矮木篱笆和每月定期修整；一组仅定期清理垃圾和除杂草；第三组为比照组，任其荒废。研究人员对周边342名居民在干预开始前后各18个月分别评估一次心理健康状况。

结果显示，干预开始18个月后，绿化过的空地方圆400米内居民抑郁情绪大为缓解，相较于未绿化空地周边居民比例下降41.5%，贫困小区抑郁情绪比例下降尤其明显，降幅超过68%。另两组空地周边居民自我报告心理健康状况未出现明显变化，相比之下，绿化过的空地周边居民自我报告心理健康状况不佳者下降将近63%。

研究人员在由最新一期《美国医学会杂志·网络开放》杂志刊载的文章中写道，荒废和限制地块是“推高周边居民抑郁和压力增大风险的部分因素”。研究人员认为，绿化空地对周边居民心理健康具有积极作用，且这种做法成本不高，便于推广。

(责编：许晓华、杨迪)


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