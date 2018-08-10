公共泳池游泳“全副武装”有必要

炎炎夏日，游泳是大家喜爱的消暑运动，既可以提高人的心肺耐力和身体柔韧性，又可以改善体脂百分比。但游泳场馆是公共场所，盛夏时节正逢客流旺季，稍不注意就可能有损健康。游泳爱好者在畅游时要做好健康防护，遵守公共卫生准则，保护别人就等于保护自己。

老人游泳最好别超1000米

游泳是一项全身性运动，可使身体各器官得到相对均衡的锻炼。在游泳过程中皮肤受冷，血管收缩，大量外周血液进入心脏和人体组织，使内脏器官的血管扩张。上岸时皮肤血管扩张，大量血液又从内脏流到皮肤表面，这一张一缩能增强血管弹性，并使冠状动脉血流量增多，对防止或减轻动脉硬化和心血管病有良好作用。

另外，人在游泳时要承受很大压力。呼吸肌因此要克服水的压力，使呼吸加紧，肺活量加大，从而增强对外来刺激的适应能力，有助预防和治疗慢性支气管炎。同时，游泳可以使全身骨骼处于积极的活动状态，促进血液中的钙进入骨头，预防骨质疏松；促进关节腔分泌润滑液，减少活动时骨头之间的摩擦。

近年来，医学界把游泳作为一种医治慢性病的辅助手段，用来治疗肺气肿、冠心病、高血压、神经衰弱等病症，成效明显。不过，游泳要根据自身健康状况而定，比如老年人的运动量就不要太大，一般每次游500米到1000米就足够了。

有心脏病或酒后不建议游泳

游泳前要对自身健康状况做出正确判断。身体不适或患有肝炎、皮肤癣疹、肠道疾病、沙眼、结膜炎、中耳炎等疾病者不宜游泳。因为游泳可能会加重疾病症状，还有可能在水中将疾病传染给其他人。心脏病患者、人在饮酒后也不建议游泳。

游泳者要自觉遵守游泳场所规章制度，养成良好的公共卫生习惯。进入泳池前或上厕所后，要淋浴全身，并在浸脚消毒池中认真消毒。

泳池中的消毒剂对于人的皮肤及头发有一定损伤作用，所以游泳时“全副武装”很有必要，如戴好泳帽、防水眼镜、鼻塞、耳塞等。如果泳镜进水，不要用手直接揉眼，要及时用清水冲洗眼睛和泳镜。在游泳过程中呛水，要及时用清水漱口。另外，游泳的时间不宜过长、过频，否则一些敏感体质的人可能会出现皮肤过敏症状。

发现身体不适及时就医

在游泳过程中，游泳池水是最主要的健康风险来源。它直接与人体接触，人体的代谢物（尤其是尿液和汗液）和涂抹的化妆品（防晒霜）等都会进入池水中，为水中微生物的繁殖营造环境。一些传染性的疾病通过消毒不彻底的游泳池水、公用浴巾、公用拖鞋等也会传播给他人。

在公共泳池常见的传染病有：结膜炎、角膜炎、中耳炎、鼻窦炎、咽喉炎、过敏性皮炎等。如果在游泳后出现眼睛红、畏光、流泪、刺痛；耳痛、耳道流脓、听力下降；咽喉不适；鼻塞、鼻痛；下体不适等症状，一定要及时去医院检查。

此外，大家还需知道游泳池环境中不会传染性病。性病主要通过血液接触传染、性接触传染、母婴垂直传染等途径传播。性病的致病菌对外界环境的抵抗力较弱，离开人体后，不能长时间存活。游泳池的水对性病致病菌稀释能力强大，即使泳池里的水未经消毒，性病致病菌感染人体的机会也是微乎其微的。至今，我国尚未有在正规泳池中发生性病传播的报道。

每年，本市各级疾控中心都会对公共泳池水质卫生情况进行检查，重点监测游泳池水中的细菌总数、大肠菌群、pH值、浑浊度、尿素、游离性余氯及浸脚池水中的游离性余氯。对水质卫生情况不合格的公共泳池，会给予相应处罚。因此，只要游泳爱好者选择正规的泳池游泳，做好个人防护，尽可放心畅游。

（作者：北京市隆福医院副主任医师）