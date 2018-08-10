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北京市疾控中心：本月肠道传染病仍高发

刘欢

2018年08月10日09:12 来源：北京日报

　　由于温度和湿度较高，肠道传染病进入发病高峰。昨天，北京市疾控中心公布，今年7月，本市共报告其它感染性腹泻病例4396例，报告急性胃肠炎聚集性疫情3起。预计8月仍为肠道传染病的高发期，不排除聚集性疫情发生。

　　暑假期间，参加夏令营、培训机构的人数较多，外出旅行、就餐的市民也较多，预计8月仍为肠道传染病的高发期。市疾控中心提醒市民：日常生活中，勤用肥皂或洗手液及流动水洗手；减少生冷食物的摄入；不建议生吃海产品，注意生熟分开；生吃瓜果蔬菜时要洗净，不食用超过保质期或变质的食物。外出旅游时，若没有流动水洗手时，可提前准备免洗洗手液；尽量不饮用生水或地表水；不选择没有卫生资质的餐馆或路边流动摊位就餐。参加夏令营或培训机构时，人员密集，较容易出现肠道传染病，组织机构应注意做好晨午检，注意监测团队中是否出现发热、腹泻、呕吐等症状的人员，发现后要及时隔离和治疗，加强培训机构的环境卫生，提高防病意识，避免疾病的传播和流行。

　　专家称，肠道传染病高发期，把好“病从口入”关是关键，一旦出现腹泻、呕吐等消化道症状，建议及时到肠道门诊就诊，不要擅自服用抗生素或止泻药等。

(责编：许晓华、杨迪)


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