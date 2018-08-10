国家医保局：9月底前完成18种抗癌药医保谈判

近日，国家医疗保障局相关负责人在接受央视新闻采访时表示，新一轮抗癌药专项谈判稳步推进，9月底将完成18种抗癌药的医保谈判。

经过60名肿瘤专业临床医生投票遴选，并征得企业意愿，18个药品确定纳入谈判范围，均为治疗血液肿瘤和实体肿瘤所必需的临床价值高、创新性高、病人获益高的药品。但是最终有多少种能够进入目录，能够实现降价多少，需要等9月底才能明确。

国家医疗保障局医保组牵头人熊先军表示，“这18个品种里边，有16个是进口的药品，有两个是我们国产的创新的药品。我们有一个很重要的条件，就是要进行价格谈判。要通过谈判和企业达成降价的协议，最终企业能够承受这个价格。同时我们也要考虑到，(医保)基金可以承担，老百姓可以承担”。

据介绍，此次纳入抗癌药专项谈判的药品，覆盖了非小细胞肺癌、结直肠癌、肾细胞癌、黑色素瘤、慢性粒细胞白血病、淋巴癌、多发性骨髓瘤等多个癌种。但是，这些药品大部分都还处于独家专利药保护期限内，谈判难度非常大。