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夫妻吵架，损害男性健康

2018年08月10日09:01 来源：人民网-生命时报

　　夫妻和睦家庭兴旺，夫妻争吵损害健康。人际关系研究国际协会科罗拉多年会上公布的一项最新研究发现，与配偶争吵对男性健康造成的损害更大，更容易发生头痛和失眠。

　　美国内华达大学和密歇根大学的研究人员对373对已婚夫妇展开为期16年的追踪研究。参试夫妇分别于婚后1年、3年、7年和16年接受了问卷调查，询问“在过去一年里，夫妻在金钱、孩子、宗教、姻亲关系、家务事以及休闲娱乐六个方面是否出现过分歧和争吵？”。问题还包括：参试者健康状况如何？工作是否受到干扰？是否能够顺利地做自己想做的事？是否有睡眠困难？是否感到紧张和烦躁？是否受到头痛困扰等。参试者的健康状况以5分计算，得分越高越健康。结果发现，冲突发生率较低的夫妇一开始时健康得分4.07分，而冲突发生率较高的夫妇健康得分一开始就更低，平均3.86分。进一步分析显示，夫妻争吵对妻子的健康没有明显的不良影响，但是丈夫却更可能出现头痛、睡眠困难和免疫力下降等问题。

　　新研究负责人，内华达大学研究员罗希·施拉沃特表示，夫妻在有关孩子、金钱和姻亲等问题上的争论会明显增加压力激素，这可能也是导致男性健康损害的关键。▲

　　（徐 澄）

(责编：许晓华、杨迪)


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