北京市进入腹泻高发季 专家：注意洁净饮食、避免贪凉

目前，本市已进入腹泻高发季节。据市疾控中心公布的疫情报告显示，入夏以来，感染性腹泻病报告病例数已连续多周稳居丙类传染病的首位。

腹泻，是生活中常见的消化道症状。入夏以来，本市各大医院接诊的腹泻患者数量明显增多。其中不少人因贪凉吃冷饮、冰西瓜，或者不小心吃了变质的剩饭菜所致。

专家表示，腹泻在夏季高发，主要因为食用了不干净的食物。夏天气候闷热潮湿，有利于细菌滋生，剩饭剩菜或熟食不加以适当储存很容易被细菌污染；夏季生食果蔬机会增多，烧烤、海鲜受到欢迎，这些食物受到污染或未加工成熟会引发腹泻；同时苍蝇、蟑螂在夏季最活跃，致使病菌更易扩散。

夏季生活习惯改变也容易导致腹泻。随着气温的升高，人的睡眠质量会有所下降，导致人体抵抗力下降，给肠道致病菌可乘之机；天气炎热时，许多人喜欢贪凉，空调设定较低温度，室内外的温差大，加上贪吃冷饮，导致胃肠道功能紊乱。

专家提醒公众，预防夏季腹泻要注意洁净饮食、避免贪凉，保证充足睡眠。