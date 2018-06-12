国家药监局：4岁以下儿童禁用双黄连注射剂

国家药监局昨天宣布，今后4周岁及以下儿童、孕妇禁用双黄连注射剂。记者了解到，双黄连注射剂适用于病毒及细菌导致的上呼吸道感染、肺炎、扁桃体炎、咽炎等病症。

由于同时适用于病毒及细菌两类感染，而上呼吸道感染、肺炎、扁桃体炎、咽炎等又是常见病，因此双黄连注射剂目前应用较为广泛。不过这次国家药监局专门发布了“关于修订双黄连注射剂说明书的公告”，要求该药品应增加警示语，内容应包括“本品不良反应包括过敏性休克，应在有抢救条件的医疗机构使用，使用者应接受过过敏性休克抢救培训，用药后出现过敏反应或其他严重不良反应须立即停药并及时救治。”

国家药监局同时规定，今后，双黄连注射剂的“禁忌”项应当包括4周岁及以下儿童、孕妇禁用；以及对本品或黄芩、金银花、连翘制剂及成分中所列辅料过敏或有严重不良反应病史者禁用。

此外国家药监局还提醒使用者，本品应单独使用，禁忌与其他药品混合使用。如确需要联合使用其他药品时，应谨慎考虑与本品的间隔时间以及药物相互作用等问题，应以适量稀释液对输液管道进行冲洗以避免本品与其他药液在管道内混合的风险。

不仅如此，肝肾功能异常患者、老人、儿童（4周岁以上）等特殊人群以及初次使用本品的患者应慎重使用，如确需使用应遵医嘱，并加强监测。用药过程中，特别是开始30分钟一旦发现异常，患者应立即停药。