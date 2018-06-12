首个四价流感病毒疫苗获批上市 用于3岁及以上人群

近日，国家药监局发布公告，四价流感病毒裂解疫苗在我国获批上市，用于预防3岁及以上人群流感病毒的感染。这是我国首个上市的四价流感疫苗，此前我国市场上的流感疫苗均为三价流感疫苗。

此次获批上市的四价流感病毒裂解疫苗除包含普通三价流感疫苗的A1、A3、BV型病毒外，还包含BY型流感病毒，这也是2017至2018年我国流感季流行的主要病毒株。该疫苗通过采用世界卫生组织推荐的流行毒株，经过鸡胚孵化培养收获病毒，结合灭活疫苗生产工艺制备而成。

据介绍，国家药品监督管理局近日分别批准了华兰生物疫苗有限公司及长春长生生物科技股份有限公司四价流感病毒裂解疫苗的生产注册申请。

流行性感冒(简称流感)主要由甲(A)型和乙(B)型流感病毒引起，由于病毒经常发生抗原变异，传染性大，传播迅速，极易发生大范围流行。特别对于婴幼儿、老年人和存在心肺基础疾病的患者，感染流感病毒可能并发肺炎等严重并发症而导致重症或死亡。目前，接种流感疫苗是预防流感疾病及大爆发的最有效的措施，世界卫生组织每年会根据全球流感流行情况，预测流感流行趋势，从而推荐适合本年度流感疫苗生产的毒株。

目前，接种流感疫苗是预防流感疾病及大爆发的最有效的措施，世界卫生组织每年会根据全球流感流行情况，预测流感流行趋势，从而推荐适合本年度流感疫苗生产的毒株。