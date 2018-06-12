脑死亡患者捐献器官 高考女生幸运接受肝移植

高考备战前，18岁的女孩李静（化名）被确诊为肝硬化、慢性肝功能衰竭，唯有肝移植才能挽救生命。为了圆心中憧憬已久的大学梦，她仍然坚持完成了高考。就在李静在考场上答题之际，一名叫张琴（化名）的女性患者因意外脑出血造成脑死亡，遵其生前所愿，家属毅然捐献她的1个肝脏、2个肾脏。李静高考一结束，立即来到空军军医大学西京医院接受肝移植手术。包括李静在内的3人重获新生，而张琴的生命则以另一种形式延续。

18岁患病女孩坚持备战高考

提起李静，街坊邻居都夸她自信、漂亮。李静9岁那年，父亲意外去世，家中的变故让李静变得更坚强。在母亲的陪伴下成长，李静乖巧懂事，学习成绩在班级名列前茅。去年，刚上高三的李静突然感觉右上腹不适、头晕眼花，下肢也开始浮肿，检查显示肝功能异常。为了不耽误高考，李静并未在意，一直努力学习。

今年5月，正是高考最紧张的时刻，李静却出现皮肤及巩膜黄染，并逐渐加重。最终确诊为肝硬化、慢性肝功能衰竭、肝豆状核变性，唯有肝移植才能挽救这个花季少女的生命。突然降临的噩耗并没有压垮这个脆弱的家庭，家人联系西京医院移植中心等待肝源的同时，李静坚持复习备战高考。

脑死亡患者捐献器官

虽然身体不适，但6月7日，坚强的李静在母亲的陪伴下步入考场，沉着冷静答题。6月8日高考第二天中午，李静母亲接到了移植中心电话，有一个潜在器官捐献者，是一名因意外导致脑出血而脑死亡的女性，有意愿捐献1个肝脏、2个肾脏。怕影响考试，母亲暂时没告诉李静。而此时，西京医院移植团队已着手开始进行准备。

当日下午，患者张琴因抢救无效死亡，在医生们的见证下，进行了简短的默哀仪式，然后由手术医生进行器官获取。经过配型及冰冻病理等系列检查，发现供体肝源质量良好，与李静完全匹配。高考结束，李静一出考场，就在母亲的陪伴下赶到西京医院。

6月8日21时，由西京医院肝胆胰脾外科专家们通力配合，历时4个半小时，成功将新肝植入李静体内。目前，李静恢复良好，术后24小时已下地活动，预计两周左右可出院。

器官移植需求缺口大

“未曾谋面，她给了我孩子第二次生命，让我女儿可以继续自己的大学梦，真是千言万语也说不完的感谢，我和我的女儿会永远记得这份情。”病房外，李静的母亲说得最多的，还是感谢那位器官捐献者，使包括她女儿在内的3人重获新生。

李静是幸运的，遇到了给予她第二次生命的捐献者，等到了合适的捐献器官。6月11日是我国第二个中国器官捐献日，据西京医院肝胆胰脾外科陶开山主任介绍，在中国，现在每年约30万人罹患终末期器官功能衰竭，苦苦等待器官移植，却仅有1万多人有机会获得器官移植。

陶开山主任表示，希望更多的人积极参与到器官捐献中，帮助重症患者重获新生、延续生命，也让个体生命以另一种形式继续。