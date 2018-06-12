五岁女童被独留家中  醒来找妈妈不慎坠亡

昨日中午12时30分左右，雨花区上河国际花园小区发生一起坠楼意外，一名5岁左右的女童丹丹（化名）从小区C区2栋16楼坠亡。路过的市民和小区保安见状，第一时间拨打120急救电话，虽经医务人员全力抢救，但丹丹还是因伤势过重不幸身亡。

多名现场目击者介绍，丹丹的妈妈在医生抢救时赶来，事发时只有丹丹一人在家中。据知情者透露，事发前孩子妈妈到隔壁单元拿茶叶，想着出门时间较短，便将门反锁后就外出了。而此时，丹丹恰好醒来，到处找不到家长，就跑到了阳台上。记者发现，该小区较低楼层住户大多数安装了护栏，但高楼层仅有部分住户安装了护栏。事发后，雨花区警方到现场进行进一步调查，发现阳台处有一条凳子，或与丹丹坠楼事故有关，但具体事发原因仍在进一步调查中。

记者了解到，幼童坠楼事故发生的主要原因均是家长疏忽大意，以为外出时间不长就将孩子单独留在家中，对孩子监管照顾不够，从而导致了悲剧的发生。此外，不少家庭中存在类似的安全隐患，这种开放式的阳台成为酿成幼童坠楼悲剧的“元凶”——部分幼童会攀爬护栏，或将身体从栏杆中间穿过，酿成惨剧；还有的幼童会将窗户推开，不慎失足坠落。警方提醒，幼童的家长一定要及时排查家中存在的各类安全隐患，不要将幼童单独留在家中；如果居住在高层，最好安装相应防护设施。（记者 刘琦）