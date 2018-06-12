产量增多 武汉水产品价格下跌明显
国家统计局武汉调查队11日公布数据显示，5月份，武汉市居民消费价格总水平同比上涨1.5%，涨幅较上月扩大0.1个百分点；环比下降0.1%，连续3个月环比下跌。1—5月同比上涨1.6%。
受省属公立医院医疗服务价格改革影响，5月份武汉市医疗保健类价格同比上涨7.0%，占CPI总涨幅40.1%。其中医疗服务价格上涨10.8%，药品及医疗器具价格上涨0.8%。
交通类价格同比上涨4.7%，其中汽油、柴油价格同比分别上涨13.8%和15.4%。受油价上涨影响，飞机票价格同比上涨34.9%。
数据显示，猪肉价格延续上月走势继续下跌。畜肉类价格同比下降6.8%，其中，猪肉下跌12.6%。主要原因是居民健康消费意识逐年增强，对蔬菜、水果等食品需求增加，对肉类需求减少。
除肉类价格下降外，水产品价格下跌明显。水产品价格同比下跌7.8%。其中，淡水鱼、海水鱼、虾蟹类价格分别下跌9.7%、2.8%、2.7%，主要原因是产量增多，但需求量没有出现明显增长。（记者张维纳 通讯员胡红久 黄梦荻）
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