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药用辅料通用名命名原则再次征求意见

2018年06月12日09:18 来源：中国医药报

国家药典委员会日前发出通知，对中国药用辅料通用名称命名原则进行第二次公开征求意见，要求相关单位在8月25日前将相关意见或建议以电子邮件的形式反馈给国家药典委。

为进一步规范药用辅料通用名称命名，做好药用辅料与药品关联审评审批中药用辅料名称核定，国家药典委组织有关专家草拟了《中国药用辅料通用名称命名原则（征求意见稿）》，并于2017年10月公开征求意见。结合反馈意见，国家药典委组织专家对命名原则部分内容进行了修订，形成了《中国药用辅料通用名称命名原则（第二次征求意见稿）》。

与第一次征求意见稿相比，此次征求意见稿总则增加3条内容，分别为：“确定药用辅料通用名时，应首先确定该辅料的主体结构，主体结构的名称一般放在修饰结构的名称之后”“通用名中表示化学基团的‘基’字常可省去。已习惯加‘基’字的可保留，删去‘基’字会产生歧义的要保留”“含有不同结晶水的药用辅料的中文通用名为非结晶水部分的名称加‘X水合物’，X表示结晶水的个数，如磷酸氢二钾三水合物”。（记者落楠）

(责编：许心怡、许晓华)


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