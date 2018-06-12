国家药监局通报18批次化妆品不合格

6月8日，国家药品监管局发布通告，公布标示为广州市胜梅化妆品有限公司等15家企业生产（代理）的18批次化妆品不合格。本次公布的不合格产品大部分为面膜类产品。

涉及的标示生产（代理）企业、不合格产品包括：广州市胜梅化妆品有限公司（委托方：义乌市楚睿电子商务有限公司）生产的薰衣草紧致柔滑面膜、珍珠瓷亮粉嫩隐形面膜、百合瓷滑细嫩面膜和蚕丝蛋白水润丝滑隐形面膜，广州博羿化妆品有限公司（委托方：广州萃森生物科技有限公司）生产的净肌保湿吸吸膜，深圳市琉璃光生物科技有限公司（委托方：深圳市蕙尔瑞生物科技有限公司）生产的赛因诗婷豆仙优面贴膜等。

其中，经生产企业所在地食品药品监管部门现场核查，并经生产企业确认，标示广州珂诺生物科技有限公司生产的雅诗诺兰《红石榴》璀璨亮丽面膜，广州天翼化妆品有限公司生产的芬妮祛痘蚕丝面膜，广州容皇化妆品有限公司生产的卡尔曼尼胶原多肽舒缓修护面膜，上海长发丰源药妆（集团）股份有限公司代理的韩国美迪惠尔水润保湿面膜，丽得姿化妆品（北京）有限责任公司代理的韩国丽得姿美蒂优氨基酸保湿面膜等相关批次产品为假冒产品。

国家药监局要求上海、北京和广东等省（市）食品药品监管局核实后依法督促相关生产企业（代理商）对已上市销售相关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理；要求甘肃、湖南等省（区、市）食品药品监管局责令相关经营单位立即采取下架等措施控制风险，对涉嫌假冒的产品，要深查深究其进货渠道，对违法违规行为，依法予以查处，涉嫌犯罪的依法移交公安机关。（记者陈燕飞）