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乌鲁木齐增加化妆品 不良反应监测哨点

2018年06月12日09:15 来源：中国医药报

　　近日，乌鲁木齐市新增新疆医科大学第二附属医院为化妆品不良反应监测哨点医院。至此，乌鲁木齐已有3家化妆品不良反应监测哨点医院。

　　据介绍，所谓化妆品不良反应是指人们在日常生活中正常使用化妆品所引起的皮肤及其附属器的病变，以及人体局部或全身性的损害。不包括生产、职业性接触化妆品及其原料和使用假冒伪劣产品所引起的病变或者损害。乌鲁木齐市食药监局药品不良反应监测中心通过收集、分析各个监测哨点医院上报的监测报告，分析结果用于食药监管部门对化妆品生产、流通等环节进行监督管理。

　　“去年4月至今年4月，乌鲁木齐化妆品不良反应监测报告数量为214例，其中面膜类化妆品造成不良反应占46%。”乌鲁木齐市药品不良反应监测中心负责人刘锡丹介绍：“来源于网购的化妆品不良反应占比40%以上，市民在使用化妆品过程中，如出现了疑似不良反应症状，可第一时间到哨点医院检测、诊断。”（付海红 徐伟丽）

(责编：许心怡、许晓华)


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