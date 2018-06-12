辽宁抚顺健康扶贫惠及3万余人

近日，辽宁省抚顺市卫生计生委联合扶贫办、财政局、民政局等部门，决定建立贫困人口补充医疗保障机制，加快推进贫困地区基层医疗卫生机构标准化建设，不断提高健康扶贫成效和质量，逐步建立长效机制，从制度上确保贫困人口不再因病陷入绝对贫困。

据介绍，抚顺市现有建档立卡贫困户14053户30661人，其中，因病致贫和因病返贫6854户9400人，占全市贫困户的48.77%。为确保健康扶贫工作的顺利实施，抚顺市成立了市健康扶贫工作领导小组，成员由抚顺市扶贫办、卫生计生、民政、财政、残联及各定点医院领导组成，统筹组织开展健康扶贫工作。

该市大病救治的范围将进一步扩大，由现行9种扩大到14种，新增肺癌、乳腺癌、宫颈癌、尘肺及儿童肿瘤5种大病，对重病和大病兜底保障；深入落实乡镇卫生院及二级医院对建档立卡贫困患者实行免收挂号费、院内会诊费、肌肉注射费、一般物理降温费，CT和MRI检查、床位收费、手术治疗及血常规等40项临床检验项目减收20%等各项减免政策；在脱贫攻坚期内，设立健康扶贫专项基金，用于重病和大病兜底保障，高血压、糖尿病、结核病、重型精神病4种慢病签约服务的个人自费补偿、贫困人口每年一次的健康体检以及高血压、糖尿病、结核病、重型精神病4种慢病门诊治疗用药等；实施一站式结算，为贫困患者就医提供便利条件。

在全市范围内设立7家市级健康扶贫定点医院，在定点医院对建档立卡贫困患者实行先诊疗后付费。贫困患者住院出院时经过新农合、大病保险、医疗救助及健康扶贫专项补偿后，由定点医院进行兜底补偿，患者个人基本零负担出院。（记者阎红 通讯员艾哲）