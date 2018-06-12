四川贫困县都将有健康管理员

近日，四川省疾病预防控制工作会暨疾控中心主任培训会在成都市召开。会议发布了2018年四川省疾病预防控制、重大传染病防治和爱国卫生工作要点。

根据会议部署，四川将在全省疾控系统实施爱岗敬业3年行动计划，开展精神面貌提升、高质量发展、深入乡村、传帮带帮扶和三监管规范5项提升工程。引导职工牢固树立宗旨意识、服务意识，强化责任心、使命感，增强干事创业和吃苦耐劳的职业精神。将思想作风建设融入到全省疾控各项工作中。

2018年，凉山州、阿坝州、甘孜州60%的县级疾控机构要达到二级水平，其余的18个市80%的县级疾控机构达到二级水平。各市（州）50万人口以上县级疾控机构达到二级甲等水平的比例不低于70%。

2018年，四川省卫生计生委将继续指导88个贫困县每县至少培训20名合格的健康管理员，在15个深度贫困县开展“健康天府行”巡讲活动，持续做好类风湿关节炎、慢性阻塞性肺疾病、慢性高原性心脏病患者的健康管理工作。对传染病报告率高的贫困地区进行专题研究和指导，力争传染病发病率维持在全省平均水平。（特约记者喻文苏 通讯员魏相明）