珠海启用精神障碍开放式病房

厚门铁窗、高墙深院，没有亲属陪护，活动受到限制，这是以往人们对精神障碍诊疗机构的印象。近日，广东省珠海市慢性病防治中心（珠海市第三人民医院）住院部启用开放式病房。精神障碍患者住院后，可以有亲属陪护并照料其生活，由医护人员负责其治疗和护理。患者的活动范围不受限制，可自由活动，跟普通内科病房一样。

作为珠海市唯一一家市级公立精神障碍专科医院，2017年10月22日，珠海市慢性病防治中心（珠海市第三人民医院）开始接收住院患者。“设立开放式病房的初衷，是希望尽可能地使患者回归正常生活。”该院精神卫生科副主任权京菊介绍，对于精神障碍患者实行开放式病区护理和管理，不仅能够提高患者的治疗效果，有利于疾病的康复，更有利于提高患者的生活自理能力、人际交往能力和社会适应能力。开放病区收治的患者主要有两类：第一类是抑郁症、神经症、睡眠障碍等轻症患者；第二类是在封闭式病区治疗后病情缓解的精神障碍患者，经医生评估没有危险性后，可以转入开放式病房。

在珠海市慢性病防治中心住院部，一楼是门诊，二楼是封闭式病区，共设床位60张；开放式病区设在三楼，同样设置60张床位。走进开放式病区，看到的是宽敞明亮的大厅，米黄色的地板，整洁干净、宽敞明亮的走道内应急光源、温馨提示、安全扶栏等人性化设备一应俱全。患者除了可以有家属陪护外，还可以参与各类体育及娱乐活动。此外，该院还建有生活模拟区，包括厨房、阅读室、绘画书法室、桌球室、麻将室、篮球场等。护士与院内的青年志愿者常和患者一起参加读书、读报、唱歌、演讲等活动，过年、过节还和患者一起包饺子，做汤圆等，培养其适应生活和社会的能力，减少出院后的复发率。（特约记者刘星 通讯员许育秀）