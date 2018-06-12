大病兜底需考虑“福利风险”

农村贫困人口大病兜底工作是扶贫攻坚的重要内容。但近日记者调研发现，个别并不充分具备条件的地方，“超能力”实施救助政策。过度兜底导致怪相频出，贫困患者住院“赖床”不走、小病大治，儿女想办法与父母脱离关系，甩包袱给政府……（6月11日《经济参考报》）

近年来，我国大力推进健康扶贫工作，不断完善大病兜底保障机制，各地有效拓展了大病集中救治病种范围，提高了贫困人口医疗费用报销水平，降低了贫困人口的看病负担，很多贫困患者从中受益。但从记者的调研发现，现实情况并不尽如政策设计的初衷，须引起重视。

在少数地方，基层对大病病种没有统一的认定，大幅增加大病兜底病种实施救助政策。这在一定程度上使得大病兜底兜得没了底线，会引发一定程度的“福利风险”，和健康扶贫政策有所违背。

个别地方的兜底政策“关怀过度”，已经暴露出问题。比如去年，某地对建档立卡的贫困患者启动了“住院补贴制度”，贫困户根据住院等级不同，享受每天50元~200元不等的补贴。政府用心良苦，极少数贫困户一算账住院不花钱，能省下电钱、煤钱，还管吃的，导致住进去拖延不走。这种“大病兜底”政策可能需重新审视。政策执行走样变形，有违初衷，不仅一定程度上破坏了公序良俗，还会让其他非建档立卡的住院患者有看法。

更关键的问题是，过度兜底有可能导致医保基金面临风险，让本来财政就很困难的贫困县“压力山大”，且这碗“福利饭”不可持续。

兜底，而不是全包，贫困患者看病就医，政府要做好“精算”工作，除了用好医保资金、民政救助资金等外，还要积极引导社会力量进行帮扶，让贫困患者生病不慌，有所依靠，才能减少“福利风险”。大病兜底是利国利民的大好事，不仅需要尽力而为，更需要量力而行。不然，好心也会办坏事。要积极因地制宜，对症下药，尽快研究形成符合实际、可操作、可持续的长效机制，切实把好钢用在刀刃上。（张国栋）