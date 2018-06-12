春梦并非青春期男女的“专利”，对成年男女来说也很常见。春梦无关道德，它暗示着人们内心的需求，也是人潜意识中焦虑和欲望的展示。职业梦境分析师劳里·奎因·鲁文贝格表示，通常而言，梦是一个人对现实生活所缺少的事物的反映，而常见的春梦也有各自不同的含义。近日，美国“男性健康”杂志就刊文，做了一个盘点。

与名人性爱。如果梦到同某位当红女星在沙滩上激情缠绵，那可能意味着你对她的某部影视作品印象深刻。不妨仔细想一下，一提到某位当红女星，首先映入脑海的是什么？如果是一部电影，那电影的片名或故事很可能与你现在的生活相关联。顺藤摸瓜、深入分析，就会发现你很认同该影星的某一方面。另外一种可能是某位影星性感迷人，是你的梦中情人。

与陌生人性爱。劳里·奎因·鲁文贝格说：“我把这种称为神秘春梦，而且这也是人们最常见的春梦。许多人会窃喜，这种春梦是不是暗示灵魂伴侣正在某处等待我们？”其实，这并非是灵魂伴侣在召唤，春梦里出现的陌生男女也颇具深意，这些“神秘爱人”可能是我们所渴望的一些异性特质的化身。比如，若一位女性欣赏阳刚壮男，那么她在春梦里欢爱的陌生男人很可能具有支配性、攻击性和狂野心等特征。

与前任性爱。尽管过去多年，前任仍可能出现在春梦里，但这并不一定是与前任再度相见、再续前缘的信号。梦到与前任性爱，基本上有两种解读，一种是旧情未忘，这意味着你需要重燃性生活的激情，找到新欢以忘掉旧爱；另一种是旧伤未愈，说明你可能还深陷在与前任的感情中无法自拔，除非让过去真正成为过去，不然你可能还会做类似的梦。

与同事性爱。如果性梦中有同事出现，这并非意味着你想和他在现实中发生关系。这或许意味着这位同事身上有着令你欣赏、艳羡的优势、长处。可以自问一下，这位同事哪一方面最突出，是不是销售业绩最高？他是不是同事们碰到什么电脑问题都爱去求助的科技达人？或者他是不是老板身边的红人？也许你能从中了解自己进步的方向。（辛 悦 编译）