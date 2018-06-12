重庆全面建设“美丽医院”

近日，重庆市出台《“美丽医院”建设实施方案》明确，2018年～2020年，在全市各级各类医疗卫生机构全面开展“美丽医院”建设行动。通过实施十大举措，对医院环境绿化、厕所、食堂、停车、便民设施、工作环境、医疗废水废物及生活垃圾、后勤服务、院内文化、绿色医院建设等重点领域进行集中整治，促进患者和医务人员对医院环境满意率均达90%。

《方案》要求，既有医院绿化率不低于30%，新建医院绿化率不低于35%；提高医院厕所品质，配备必要的擦手纸等清洗消毒服务设施及物品，安装搁物台、挂钩、防滑扶手、呼救铃等设施；加强医院营养科建设，利用信息化手段为住院患者提供膳食订餐服务，积极推进住院患者无陪伴和营养包餐工作。

新建三级医院按照地上每百平方米建筑配建1.5个停车位、新建二级及以下医院配建1.2个停车位的标准配置车位。同时，该市要求推进绿色医院建筑建设，鼓励创市级和国家级的星级绿色建筑标识。（特约记者喻芳 陈英）