四川推动大医院高质量发展

近日，四川省卫生计生委印发《四川省推进大型医院高质量发展实施意见》 提出，以深化医疗供给侧结构性改革为主线，以北京协和医院、四川大学华西医院为标杆，推动大型医院从“高速度增长”向“高质量发展”转变。

《意见》要求，持续推进控量提质，全省市级以上医疗卫生机构要坚持提供急危重症和疑难复杂疾病诊疗服务的功能定位，全面落实分级诊疗制度，积极推进医联体建设，当好服务群众健康的领头羊。建立预约诊疗、双向转诊、远程医疗、临床路径、检查检验结果互认等制度，优化就医布局流程，合理调配医疗资源，不断改善患者就医体验。以“互联网+”为手段，推进智慧医院建设。

此外，要求大医院不断改善医务人员的工作环境和后勤保障，积极争取公租房、人才公寓等住房保障，提高医务人员待遇，全面落实带薪休假制度，让广大医务人员舒心、顺心、安心地为患者服务。

鼓励大型医院设立人才发展专项资金，加强本院人才传帮带，鼓励选派医务人员到一流医院进修。同时，积极实施“海外招才引才计划”“欧洲银发引智计划”“千人计划”“天府万人计划”等人才引进项目，结合医院发展实际，重点引进领军专家、学科带头人和高级管理人才。（特约记者范川 喻文苏）