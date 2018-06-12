用脑过度、思虑过多，或者长期心情压抑，会出现失眠多梦、心情烦躁、肌肉紧张性疼痛、神疲乏力、头晕头痛、记忆力减退等症状。

在此，推荐一个方子“丹参核桃汤”，可补血养气、活血安神，缓解上述症状。取丹参10克、核桃仁10克、佛手柑片6克、柏子仁8克、白糖5克，先将核桃仁捣烂，加白糖混合均匀；丹参、佛手柑片共煎汤，加入核桃白糖泥，沸煮10分钟即成。每日一剂，分两次服用。连续服用10天为一个疗程，停用5天后再用。

方中，丹参活血祛瘀、清心除烦。现代药理研究表明，其具有强心作用，能加强心肌收缩力、改善心脏功能，增加耐氧量、血流量，有抗疲劳的作用，可改善机体功能状态，达到安神的目的。核桃仁甘温，可健脑、补肾固精、益肺润肠，富含多种矿物质和维生素。佛手柑可疏肝理气和胃，不仅能明显减轻紧张，还能缓解焦虑。柏子仁养心安神、益脾润肠，是安神的圣药。

需要注意的是，本方偏温性，适用于畏寒肢冷怕冷的人。实盛内热及痰盛者不适合服用，或在医师指导下使用。糖尿病患者及肥胖者不宜加白糖。