夏季儿童发烧 试试推拿降温

炎炎夏日，有很多孩子因为天气太热而发烧，夏天本来气温就高，孩子发烧会很辛苦，这时，不防试试小儿推拿，帮助降温、缓解不适症状。

中按小天心：小天心位于大小鱼际之间，横腕纹向指尖方向一横指，用力按揉约5分钟。小天心相当于人体中的“水泵”，按揉就相当于开启了它，将肾水输送到“火场”。

平肝清肺：左手八字手势拿住孩子的右手，让孩子中指、小指在下，食指和无名指在操作者的拇指上，右手从指根向指尖方向推约5分钟。

大清天河水：让孩子手心向上，抓住他的手腕处，使其手肘部分伸直，由腕部向肘部推，手法应轻快、柔和，双手各10分钟，可清热解毒。

清板门清脾：左手食指和拇指拿着孩子的右手拇指，另一只手从腕横纹处向指尖推约5分钟。

推六腑：左手握住孩子的手（手心向上），右手四指稍分开，从前臂尺侧（小指一侧）靠近肘部轻推向腕横纹处，约10分钟，可退高烧，降热痰。

膊阳池：从手背腕横纹正中间向上推，至一个凹陷处，即为膊阳池，顺时针按揉3分钟，可升清降浊，把不好的东西排泄掉，把好的东西留下来并往上推送。

若孩子手脚冰凉，需要最先做以下推拿手法。手凉时，应先做补三关，具体方法是：四指并拢，从孩子的大鱼际开始，推到肘横纹处结束，1~3分钟，以热为止；孩子脚凉，要反复推揉涌泉穴，以热为止。