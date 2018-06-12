孕期肥胖和超重  易致女儿性早熟

美国近期一项新研究发现，母亲在孕期肥胖或高血糖，容易导致女儿青春期过早来临，这可能对孩子成年后的身心健康产生多种不利影响。

美国凯泽医疗集团研究人员对1.5万多名处于青春期的女孩及其母亲的健康数据展开梳理分析。结果发现，妈妈孕期肥胖（体重指数高于30）和超重（体重指数在25~30）可使6~11岁女孩乳房提前发育的风险分别升高40％和20％。其中，母亲在怀孕期间血糖升高与女儿性早熟之间存在非常显著的关联。研究结果被发表在《美国流行病学杂志》上。

该研究主要作者、凯泽医疗集团北加州分部研究员久保爱说：“众所周知，母亲的身材会影响孩子的体重。此次我们还发现，子宫环境通过对后代大脑发育的影响，改变着孩子们青春发育期的时间，这是因为，大脑负责释放影响青春期的激素。”

多项研究已表明，儿童性早熟容易引发成年期健康问题，包括肥胖、Ⅱ型糖尿病、多囊卵巢综合征及癌症等。对女孩而言，青春期提前还可导致一些不良情绪及行为（包括抑郁、焦虑、早期性行为等）的风险增加。专家建议，为了孩子的健康发育，孕期女性应多注意饮食及作息，时刻关注自己的体重和血糖。（胡珍）