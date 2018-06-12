天热孩子发烧 ，或是“夏季热”惹的祸

炎炎夏日，阳光炙烤着大地，很多孩子都容易出现发热、食欲不振等不适反应。其实，这可能并不是风热感冒导致的发烧，而是孩子受到了夏季热的“袭击”。那么，到底什么是夏季热呢？夏季热有哪些表现？孩子该如何预防夏季热呢？

广州市第一人民医院南沙医院中医科主治医师邓聪指出，小儿夏季热属中医的暑热症范畴，以长期发热、口渴、多尿、汗闭或少汗为其临床主要表现。此病多发于3岁以下婴儿，除上述症状外，还主要表现为咳嗽、食欲不振等症状，体检时查不出重要阳性特征。另外，这个病容易反复，得一次的话，如果没有治愈，次年的夏季还要反复。

邓聪介绍，中医认为夏季热的发病原因内为体质虚弱，外为夏季暑热亢盛，机体不耐暑气熏蒸。从现代医学角度解释，那就是婴幼儿身体发育不完善，体温调节中枢功能尚不健全，排汗功能不足，不能适应夏季炎热气候所引起。

夏季热虽然非常难缠，但还是可以预防的。邓聪建议，家长可以从饮食和居家两方面入手，帮助孩子预防夏季热：

1.孩子在夏季的饮食，可以多饮用一些豆浆、绿豆汤和薄荷茶；多吃点菠菜、生萝卜、梨、空心菜；千万不要吃荔枝、龙眼、大枣、桃子、虾，也不要过食辛辣、油炸食物。

2.居室应常开窗，透阳光，通空气；加强锻炼，增强孩子们的体质；夏日应适时添减衣着；酷暑期间，移居阴凉通风之处，尤其是前一年曾患本病者。（明文）