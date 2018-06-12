家有老人，做好防摔排查

受访专家： 北京老年医院骨一科副主任医师 臧传义

老人是骨折的主要受害者，尤其是骨质疏松严重的老人，轻轻一摔就骨折了。

北京老年医院骨一科副主任医师臧传义接受《生命时报》记者采访时表示，老人摔倒后最容易骨折部位有4处：一是脊椎，即胸腰椎骨折，这个部位骨折后会感到腰背疼痛，直不起腰；二是髋部，也就是股骨颈或股骨粗隆间骨折，这个部位骨折时，受伤侧的髋关节会失去自主活动能力，老人会感到髋部疼痛，无法站立行走；三是腕部，即桡骨远端骨折，这类骨折主要发生在用手扶地时，骨折后感到腕部肿胀、疼痛，局部发生畸形，手指活动有障碍；四是肩部，即肱骨近端骨折，伤后肩部肿胀、疼痛、活动受限。

一些老人摔倒后虽然有痛感，但认为能忍受能行走就没事，不愿去医院，结果延误了治疗。因此老人摔倒后，无论能否自己坐立行走，都要及时去医院才可放心。臧传义提醒，日常生活中，老人最容易发生摔倒、骨折意外的地方就在家里，子女及照护者要排查一下居家环境，减少隐患。

1.过道别放地毯和植物。家有老人，最好不要在过道处放地毯和有藤蔓的植物。因为，没铺平整的地毯和卷起来的藤蔓，容易绊倒老人。另外，子女应定期检查老人经常走动的地方是否有散落的电线等障碍物，及时清除隐患，保证室内摆设井然有序。

2.尽量别设门槛。不少家庭房间与阳台、厨房与走廊、浴室与过道之间有台阶、门槛等，对需要使用轮椅、视力欠佳、腿脚不灵便的老人来说，会给其生活带来不便，门槛甚至会成为绊倒老人的罪魁祸首。所以，家有老人最好别设门槛，如果家里带楼梯，最好加装防滑板。

3.过道、浴室加装扶手。人老了都会出现不同程度的神经病变、内耳疾病或老化等，平衡感变差，容易重心不稳跌倒。因此，可在过道处适当安装扶手，便于老人在室内活动，并在淋浴和坐便器旁安装扶手，防止地滑导致老人摔倒。

4.改用毛料或棉质等防滑材质寝具。老人最好不要用丝缎类等光滑材质的被子和被单，以免上下床时不小心踩到滑倒，可换成防滑的毛料或棉质寝具。

5.室内加装小夜灯。人睡觉时，眼睛虽然闭着，仍能感觉光亮，对着光亮而睡容易心神不安。卧室的台灯、电灯开关等应在床附近，伸手可及的距离内。老人睡觉时最好关上床头灯，可在卧室墙角和走廊通往厕所的地方放个小夜灯，方便起夜。

最后需要提醒子女及照护者，每年应定期带老人做视力和全身检查，如果血压太低或心律不齐，都可能诱发摔倒。老人身体条件允许的情况下，日常可进行平衡训练，既可保存骨本，还能强健肌肉，加强平衡感和协调能力。（记者 张 冕）