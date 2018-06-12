管理健康不能自我诊断

如今，越来越多的人习惯上网了解疾病信息，有的则是凭着经验自我诊断。一份涉及4000人以医疗消费为核心的调研问卷显示，接近50%的人遇到疾病会自我诊治，身体不适时会自行去药店购买药品。这种现象在全球都普遍存在。英国著名周刊《经济学人》刊登文章分析认为，未来的社会趋势就是“人人都是自己的医生和健康管理专家”，因为越来越多的科技设备可以帮助人们管理健康，互联网的普及能让老百姓了解相关疾病知识，进行自我诊断。

不难发现，日常生活中，很多人都有佩戴便携设备检测身体指标的习惯，比如患有糖尿病、高血压、心脑血管疾病的老人，会佩戴能检测监控血压、血糖指数的“可穿戴设备”。同时，智能手机的普及，一些检测移动客户端轻轻一点就能下载，让自我监控随时随地都能进行。便利的网络让健康养生信息更易获得，也能让老百姓学到更多健康知识。不少老年人还会积极参加正规机构组织的养生讲座，掌握一些基本医学常识和疾病护理知识，为的是面对突发疾病时，能够冷静、果断处理。

但是，中华医学会健康管理分会主任委员曾强表示，相对于经过五年甚至十年系统学习、有着专业知识和临床经验的医生诊断，自我诊断存在风险和隐患。大多数老百姓普遍缺乏疾病的病理知识，无法分辨正确有效信息，只能根据经验和症状自我判断，结果不是引起不必要的恐慌，就是导致病情延误。曾强举例说，近年来，随着生活节奏越来越快，患抑郁症的人数不断攀升，于是网络和手机上出现了各种五花八门的抑郁症测试软件，一些人通过这些测试诊断自己患上了抑郁症，消极生活。其实，网上所谓的这些测试，大多缺乏科学依据，不能轻信。而且，很多自测题的得分都是简单累加，很难做出个性化判断。从医学上说，严谨的心理测试，作答结果需要进行公式计算、分析，分数还要通过标准化矫正，整个流程有章可循。临床上，曾强也碰到过因自我诊断错误而延误病情的悲剧。有一次，一位腰背痛的老人去看颈椎科，经过详细检查发现病根不在颈椎，而是心脏病。因为造成腰背痛的原因很多，可能是不正确的睡姿导致，也可能是肾脏和心脏病引起，这时候需要根据疼痛部位、持续时间、疼痛表现、是否有其他并发症等来综合判断，简单的自我诊断根本达不到“确诊”的程度。

曾强认为，自我诊断虽有弊端，但仍要客观看待，毕竟这种趋势背后体现的是人们自我管理健康意识的提高。“老百姓自学的医学常识和疾病诊断方法，对于一些简单的病症或许有效，但不能过度自信，甚至盲目相信网络信息，身体不适还是要听从医生的专业指导和意见。同时，政府应加大基层社区医疗建设，满足一些常见病的基本诊。”（潘晓彤）