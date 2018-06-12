规范心血管疾病用药行为 进一步提升基层医生诊疗水平

近日，《冠心病合理用药指南》第2版新书发布会召开，国家卫生计生委合理用药专家委员会办公室张耀华主任，人民卫生出版社杜贤总编辑，《冠心病合理用药指南》第2版主编、沈阳军区总医院心内科主任韩雅玲院士，《冠心病合理用药指南》第2版主编、首都医科大学附属北京安贞医院副院长周玉杰教授等参加了本次发布会。

张耀华首先代表主办方致辞，他提到，为积极倡导和推进心血管疾病合理用药理念，进一步提升全国心血管医师的合理用药水平，全面推进分级诊疗制度的贯彻和落实，国家卫生计生委合理用药专家委员会和中国药师协会于2015年6月5日在心血管药物专业组组长霍勇教授的带领下在京启动了《心血管疾病合理用药系列指南》的编写工作，历时近2年时间，于2017年3月完成了全部6分册的出版工作，取得了总发行量136073册的优异成绩。作为系列指南之一的《冠心病合理用药指南》第1版自2016年6月19日出版以来，已取得了总发行量37061册的成绩，并通过线上和线下两种方式在全国范围内广泛开展了指南宣贯活动，培训医师近2万人，韩雅玲院士身体力行地将指南宣贯带到了西藏林芝和四川汶川，并在两地捐赠了图书，受到了当地医师的高度评价。

杜贤代表出版单位致辞，他提到，由韩雅玲院士和周玉杰教授领衔的《冠心病合理用药指南》第2版的修订工作自2017年10月14日在京启动，历经近8个月时间卓有成效地完成了编写工作，指南全书共10个章节，35.8万字，凝聚了50多位编写专家的智慧和心血，编写团队全面围绕着创新性、科学性、权威性、规范性、实用性下功夫，是一部面向患者、面向基层医生、面向临床、面向实用、面向实际、面向基层的一部指南。据悉，《冠心病合理用药指南》第2版预售图书已高达8万册，加之指南全文即将发表的人卫社系列期刊《中国医学前沿杂志(电子版)》，有望顺利实现发行超10万册。

韩雅玲代表编写团队致辞，她提到，《冠心病合理用药指南》是由国家卫生计生委合理用药专家委员会发起，主要由周玉杰院长团队和沈阳军区总医院心内科为主体编写，主要面向对象是广大的基层心血管医生，旨在促进正确用药、合理用药，规范用药。第1版指南取得了非常好的社会效益，深受基层医师的喜爱。鉴于《冠心病合理用药指南》第1版指南颁布之后又有了更多的循证医学证据、增加中药以及查漏补缺等原因，国家卫生计生委合理用药专家委员会和中国药师协会经广泛征求专家意见，并结合培训过程中的摸底调查，决定顺应心血管病治疗形势的改变启动第2版的制订工作。

与会领导和专家共同启动《冠心病合理用药指南》第2版发布仪式。发布仪式后，韩雅玲院士和周玉杰教授向汶川县人民医院心内科主任胡雪红教授捐赠图书100册，这100册新书代表了编写团队始终心系基层的一份关爱。捐赠图书仪式后，《冠心病合理用药指南》第2版副主编、沈阳军区总医院心内科马颖艳教授对新版指南进行了介绍，马教授首先简要回顾了第1版指南的制定背景和编写历程，同时就第2版指南的5大亮点进行了详细的介绍，期待新版指南能够真正在基层发挥指导作用，为实现全民健康做出应有的贡献。