孩子健康由父母决定：那些怀孕前不得不知道的事

大家都知道母亲抽烟或酗酒会对新生儿有影响，但其他影响婴儿健康的因素却可能不那么为人所知或者被人们忽略。法国《费加罗报》报道称，日前发表在《柳叶刀》杂志的一项研究指出，父母的饮食习惯和肥胖程度会影响尚未出生的婴儿的健康，这种影响甚至在女性怀孕前就已经存在了。

根据国际研究团队的上述研究，父母饮食不当、肥胖、过多摄入咖啡因以及压力等都有可能给尚未出生的婴儿造成基因、代谢或生理上的改变，加大新生儿患心血管疾病、糖尿病、肥胖症、神经疾病以及免疫系统疾病的风险。父母在决定要孩子时，以及母亲在怀孕的头三个月尤其要注意，这段时期对卵细胞与精子的质量有决定性影响，关乎孩子的健康。

肥胖的危害

研究表明，许多国家都有高达50%的女性在刚怀孕时超重或者肥胖。而母亲肥胖有可能导致母乳喂养困难、孩子超重、产下死婴或者母亲生育能力下降等问题。

研究者表示，父亲肥胖可能也会产生影响，但无法确知来自父亲的影响有多大。根据2006年美国的一项研究，男性超重会损害精子的质量，造成精子减少。此外，父亲肥胖可能导致孩子患上慢性疾病。

铁元素缺乏

研究者指出，全球有30%到50%的怀孕女性患有缺铁性贫血。同样缺乏的还有镁、碘、钙和维生素D。研究者解释道，在发达国家，这些元素的缺乏是由于人们常吃红肉、精制谷物和精制糖以及脂肪含量高的奶制品。这种饮食习惯导致77%的18岁到25岁女性每日碘的摄入量不足，96%的女性在生育年龄(数据表明为18岁到42岁)每日维生素B9的摄入量不足。维生素B9主要蕴含在绿色蔬菜、水果、牛奶以及动物内脏中，有利于防止脊椎裂和先天性脊柱畸形等疾病。

补充营养，平衡膳食

研究者表示，女性应该在妊娠前4到6周注意通过饮食补充营养，尤其要补充维生素B9和碘。在怀孕前三个月摄入维生素B9十分有利于降低流产、产下死婴或新生儿夭折的概率。

研究者还表示，除了摄入营养，平衡饮食也是怀孕前要特别注意的事项。多吃水果、蔬菜、豆类、坚果和鱼，少吃火腿和香肠等红肉制品可以降低妊娠期患糖尿病和高血压以及早产的风险。(实习编译：邓迎 审稿：赵怡蓁)