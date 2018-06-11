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剑桥大学研究：孕育多个孩子容易影响母亲健康

2018年06月11日15:39 来源：环球网

据英国《每日邮报》报道，剑桥大学主导的一项研究显示，孩子的数量会影响母亲健康，孕育的孩子越多，母亲患心脏病、中风和心力衰竭的风险越大。

孕育过5个甚至更多孩子的母亲，与其他拥有一孩儿或两孩儿的母亲相比，在未来30年内，患有严重心脏病的风险要高出40%。研究人员表示，怀孕和分娩会给心脏带来压力，而母亲会将注意力放在孩子的身上，容易忽视对自己的照顾。

负责此研究的剑桥大学Clare Oliver-Williams博士说：“怀孕和分娩会给心脏带来巨大压力，而养育孩子也会带来很大压力。”

来自剑桥和北卡罗来纳州的科学家对来自美国8000多名年龄在45至64岁之间的女性的数据进行了研究。拥有5个或以上孩子的母亲患心脏病的风险增加了30%，这是造成心脏病的主要原因。她们中25%的人更可能患中风，近17%的人患心力衰竭的可能性比有一孩儿或两孩儿的母亲更高。

资助该研究的英国心脏基金会副教授Jeremy Pearson说：“虽然拥有更多的孩子可能意味着妈妈没有多少时间照顾自己的健康，但这项研究让人们意识到，每个人都应该关注他们的心脏健康状况，尤其是忙碌的父母。”(实习编译：陈蓉 审稿：刘洋)

(责编：许晓华、杨迪)


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