专家提示：高考后放松勿放纵 积极休息睡好觉是关键

随着今年高考在各地落下帷幕，有不少考生在经历紧张考试后却不知如何科学放松，身体和心理仍处于疲惫状态。专家建议，高考后放松勿放纵，积极休息睡好觉是关键，有利于将身心调整到最佳状态。

不少考生反映，为了复习备考，每天都在繁忙、紧张中度过，特别是在冲刺迎考的最后阶段，有的考生睡眠质量不高老是做梦，甚至半夜惊醒。新桥医院神经内科心理咨询专家戴光明介绍，也有许多考生认为高考后就可以彻底放松了，甚至把放松变成了放纵，不分昼夜地上网、聚会。

戴光明说，其实从复习、考试到等待录取通知书这个阶段，考生承受着较大的身心压力。考后如果骤然放松，不合理安排和调整生活状态，可能会导致以后在新的学习环境中形成焦虑、抑郁、人际交往困难等适应障碍。

专家建议，考生考后放松的关键是积极休息，保证健康规律作息时间，白天可进行适当的体育锻炼，阅读一些有益的课外书籍和外出旅游等。在白天调节放松的同时，每天晚上保证有8个小时高质量睡眠时间，这样有助于身心健康。（记者李松）