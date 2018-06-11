养狗预防心血管疾病？关键还需动起来

狗被称为人类最好的朋友。法国《费加罗报》引用瑞典科学家在英国《科学报告》线上杂志发表的最新研究成果，发现养狗人士患心血管疾病以及早逝的危险更小。真的是这样吗？

这项浩大的研究历时12年，由不少于340万年龄在40岁到80岁且无心血管病史的受访者组成。研究人员检测了瑞典全国不同登记信息，其中包括犬类信息以及住院、死亡信息记录。对数据进行交叉对比的结果显示，养狗的单身人士早逝率下降了33%，心肌梗塞发病率下降了11%。论文作者姆韦尼娅 穆班加(Mwenya Mubanga)强调，该影响在独居人士身上特别突出，而他们患心血管疾病的危险更高。或许应该让狗成为这些家庭的一员。

关于这些结果存在各种猜想。最显而易见的解释是，每天都必不可少的遛狗保证了身体锻炼。一些研究早已证明养狗人士比其他人更活跃。一些研究者发现，养狗使65岁以上的人每日增加了22分钟的步行，即多走了2760步。瑞典乌普萨拉大学流行病学教授托弗 法勒提出另一种思路：“身体状况和社会关系的改善也可能对健康有益。”

这些解释貌似有理，却有待证实。上述研究实际上揭示了养狗与减少心血管疾病发病率的关系，但没有揭示这种关系的实质。比如它并没有排除这些人本身更健康活跃才选择养狗的可能。瑞典的流行病学专家们也承认他们在双胞胎身上进行的更具针对性的研究并未得出相似结论。因此具体结果还有待进一步研究。

总而言之，无论养不养狗，都不应该一动也不动。法国相关人士提醒道：“有规律的运动可以改善心率、血液循环和动脉血压，预防心血管疾病和癌症。”(实习编译：周蓓蕾 审稿：王莉兰)