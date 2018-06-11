节能灯有毒并且致癌？

如今已是家居必备品的节能灯泡，含有剧毒物质汞元素，是诱发多种癌症的超级癌源——这一说法，近日在人群中流传。

据了解，此说法的依据是：美国的一家杂志曾撰文称，纽约州立大学研究人员通过试验，证明节能灯泡在使用时比普通灯泡发出的紫外线辐射更强。

然而，这篇文章的有关原始表述则是，“节能灯释放出来的紫外线辐射可能损害人体皮肤细胞，让人过早衰老，甚至可能导致致命的皮肤癌”。并且，文中提到的研究使用的细胞是泡在培养皿里体外培养的皮肤细胞，并不像我们身体上的细胞有表皮的保护。再者，该实验对皮肤细胞进行了近距离（2.5厘米）、长时间、大辐射量的节能灯照射——这种情况，除非特意为之，在现实生活中是不可能出现的。

国内外权威检测机构的检测结果显示，节能灯的紫外线辐射总能量只占节能灯释放总能量的6‰。也就是说，15瓦节能灯的紫外线功率仅为0.09瓦，而且节能灯里的长波紫外线不会穿透人体的真皮层。因而，只要符合我国相关标准的合格节能灯，把紫外线辐射量控制在安全范围内，就不会对人体造成危害。

至于上述文章中所提到的节能灯泡中含有剧毒物质汞元素，一旦人体吸入了2.5克就会导致死亡，并非危言耸听。而节能灯也确实是通过让灯管内的汞原子释放出紫外线，打到灯体内壁上的荧光粉涂层上，然后再转变成可见白光的。但是，一只节能灯中只有几毫克汞，且被封在灯里面，即使灯打碎了，也要几百只灯同时碎掉，并且是在一个很小的密闭环境下，全部被一人吸入才有可能对身体造成危害。现实中发生这样的事概率极小，消费者大可放心使用节能灯。（储棕荷）