6月要预防传染病和登革热

根据我市传染病和突发公共卫生事件监测数据，结合国际国内传染病疫情动态，经过疾控专家会商评估，进入6月，需特别关注的传染病为:手足口病、水痘、流行性腮腺炎、恙虫病；需重点预防的食源性疾病为:细菌性食物中毒、有毒动植物、毒蘑菇中毒；需重点关注的国内外疫情为:登革热。

手足口病高发季

6月是手足口病的相对高发季节，它是由多种肠道病毒引起的儿童常见多发传染病，主要累及5岁及以下婴幼儿。为有效预防手足口病，请5岁及以下儿童家长注意:

做好儿童个人卫生；尽量避免带儿童到人群聚集、空气流通差的儿童娱乐场、各类幼儿早教培训机构、商场等公共场所；

学校、托幼机构等集体单位要提高警惕，落实晨检、病例监测环境通风消毒等日常防控措施，保持室内外卫生清洁；出现聚集性疫情要及时报告教育部门和卫生计生部门，及时处置；

儿童如出现发热、出疹等症状，尤其是手、足、口等部位有出现疱疹，应及时送医院进行规范诊治；适龄儿童（6个月以上，5岁以下）可以到所在地社区卫生服务中心接种肠道病毒71型（EV71）灭活疫苗，可降低手足口病重症和死亡的发生率。

重点要防登革热

我市6月是蚊虫密度的高峰季节，一旦有输入性登革热病例发生，可能引起本地传播。

厦门市疾病预防控制中心建议全市居民预防登革热要注意以下几点:

1. 清除可能蓄积有蚊幼虫孳生的各种水体，清除各种废旧杂物，翻盆倒罐，饮用水容器勤洗刷，加盖防蚊；

2. 花瓶和水养植物至少每星期彻底换水一次，要彻底清理空调托盘、花盆底碟（托盘儿）积水；

3. 盆景、喷水池、养鱼池等各种社区室外景观水体要全面清理垃圾漂浮物，并经常换水；

4. 定期疏通居民楼天台等处排水孔及管道，雨后应及时清疏，消除一切形式的积水，预防登革热在我市发生传播。（记者 刘蓉 通讯员 陈赟）