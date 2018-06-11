放松不是放纵！高考后“安全”才是关键词

不少考生反映，为了复习备考，每天都在繁忙、紧张中度过，特别是在冲刺迎考的最后阶段，有的考生睡眠质量不高老是做梦，甚至半夜惊醒。新桥医院神经内科心理咨询专家戴光明介绍，也有许多考生认为高考后就可以彻底放松了，甚至把放松变成了放纵，不分昼夜地上网、聚会。

戴光明说，其实从复习、考试到等待录取通知书这个阶段，考生承受着较大的身心压力。考后如果骤然放松，不合理安排和调整生活状态，可能会导致以后在新的学习环境中形成焦虑、抑郁、人际交往困难等适应障碍。考生考后放松的关键是积极休息，保证健康规律作息时间，白天可进行适当的体育锻炼，阅读一些有益的课外书籍和外出旅游等。在白天调节放松的同时，每天晚上保证有8个小时高质量睡眠时间，这样有助于身心健康。

湖南省紧急救援协会中小学生安全教育工作部部长、用心安全教育促进中心主任虞贵明认为，“安全”应该成为考生们长达三个月假期的“关键词”。他还结合往年警方发布的情况，整理了一些安全常识分享给广大考生及家长。

【庆祝狂欢篇】

考试结束后，考生如释重负，于是三五成群，相约聚会，常会喝得酩酊大醉，造成不良后果。希望考生把握分寸，适度放松固然重要，但是过度欢愉也会伤身伤财。另外不要通宵达旦玩游戏，不要在网络上随意告诉别人自己的姓名、电话、住址、年龄、信用卡号码、照片等资料，包括父母的相关资料也要小心保密，尤其是自己的上网账号更要小心保密。

【旅游出行篇】

假期走亲访友、外出旅游时，要结伴同行，游玩时要选择游客较多的景点、线路及时段。在旅行途中，要注意人身安全，不要轻信陌生人，不要食用陌生人的食品、饮料。入住宾馆酒店，要注意观察宾馆酒店的消防设施和消防通道，确保一旦发生火灾事故，能够迅速自救。在人员较多的公共场所或参加大型活动时，要注意防盗、防抢。不要随意进行穿越崇山峻岭的户外探险。爬山时要防范蛇等危险动物。

【游泳避暑篇】

每年暑假，溺水事故屡屡出现。学生不要独自一人外出游泳，游泳最好到安全防护好的泳池，不要到水流湍急、没有抓手的水库、海水、沟渠、河流水域游泳，不得到海边、水库、池塘、水井等危险的地方玩耍、洗澡。水下情况不明时，不要跳水。发现有人溺水，不要贸然下水营救，应大声呼唤成年人前来相助。

【兼职打工篇】

学生利用暑假勤工俭学、进行社会实践活动，记住要始终将安全放在第一位。暑期兼职，要先跟父母或老师商量。对来路不明的招聘信息要保持清醒头脑，防止陷入非法传销的泥潭。对那些需缴纳培训费、押金的兼职信息要保持警惕，防止上当受骗。暑期当家教的女同学要增强防范意识，第一次家教时要找人陪同前往，防止发生意外。

【考后学车篇】

高考后的暑假，不少考生会选择考驾照。该怎么选择一个靠谱的驾校?首先，不要被低价诱惑，不要轻信承诺。其次，要挑选正规的，安全有保障的驾校。同时，不要轻信驾校网上的信息。网上说的东西不能全信，驾校还是实地考察一下比较靠谱，查验学校相关资质，是否持有《营业执照》《培训许可证》《税务登记证》等，谨防无证报名点的诈骗行为，并综合考虑一下交通问题、学时问题、费用问题，最后再决定是否报名。