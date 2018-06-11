独创方法止癌痛！中医癌症专家在线直播

国家癌症中心发布的中国最新癌症数据显示：全国每天约1万人确诊癌症，每分钟约7人确诊患癌。对于众多的癌症患者，除了西医的手术、放疗、化疗方法外，我国传统的中医是怎样认识癌症？在治疗癌症方面有哪些方法呢？

6月15日（周五）14:30-15:30，北京中医药大学东直门医院血液肿瘤科主任医师李忠教授将做客人民日报社人民网、健康时报联手打造的“人民好医生”客户端，在线直播解答中医药治肿瘤相关问题，网友们快抓住机会来提问吧！

专家简介：

李忠，北京中医药大学东直门医院血液肿瘤科主任医师，世界中医药学会联合会肿瘤外治法专业委员会常务副会长兼秘书长。

擅长：中医药治疗肺癌、肝癌、胃癌、肠癌、乳腺癌、淋巴瘤、脑瘤、白血病等多种恶性肿瘤，并在肿瘤术后预防复发、转移和癌性疼痛的治疗及肿瘤放、化疗中药增敏解毒方面有较为深入的研究。首次提出了“癌”的状态论。

出诊时间：周三、四全天（东直门医院国际部）

提出“癌是一种状态”

健康是一种状态，如同灵动的泉水，脏腑和、气血和、阴阳和、经络通;亚健康是一种状态，就像是清澈的泉水中有了淤泥，但若行动起来，便可得以扭转;癌症也是种状态，就像是一潭死水，脏腑失调、气血运行不畅，癌毒积聚，癌肿就出现了……

李教授认为“癌”是一种人与自然，人体内部五脏六腑之间失衡的状态。要治疗癌症，就必须改变“癌状态”，改变癌细胞赖以生存的土壤，从根本上控制癌细胞的转移和扩散。所以，预防癌症就要从日常的生活习惯入手。

中医止癌痛有绝招

李忠教授抗癌的一绝就是他研制的抑癌镇痛贴，贴两贴十分钟便能改善中轻度癌痛。

选择与疼痛点相应穴位，贴上1~2贴膏药，十分钟后皮肤微感炙热，24小时后轻中度癌痛便有明显改善，这便是李主任研制的抑癌镇痛贴。一般来讲，贴两贴十分钟便能改善中轻度癌痛。

抑癌镇痛贴主要由芳香走窜与温中散结的中药组成，副作用小，操作也方便，比如说肺癌患者在疼痛点与肺俞穴各贴上一贴，十分钟后这些药物便可以在疼痛点周围产生镇痛作用，还可以刺激机体产生类吗啡样的物质达到中枢镇痛与周围镇痛的效果。

癌痛缓解了，但癌症术后或化疗后乏力、贫血、食欲不振、胃肠道功能紊乱、睡眠不好等症状依然会严重影响癌症患者的生活质量，解决这些围手术期的问题也是李忠治癌的强项。

李忠教授表示，临床上中医用药不一定要把肿瘤杀死，而是强调调整人体状态，具体来说有四点：一是改善土壤；二是杀死肿瘤；三是维持稳态，身体状态改善了，还得让它保持下去；四是培育好的种子，好的细胞起来以后癌细胞自然就消灭了。

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