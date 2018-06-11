河北读者林先生问：我女儿患有哮喘已有一年多，由于担心她哮喘发作，不敢让她跑跳。请问哮喘能否治好？得了哮喘还能运动吗？

北京大学国际医院呼吸与危重症医学科主治医师张黎解答：春、夏季是哮喘高发的季节，一旦突发往往影响患者日常的学习与生活，严重者甚至会危及生命。任何年龄都有可能患上哮喘，但儿童多于成人。成人哮喘无法治愈，但只要通过规范化的治疗和管理，可以得到完全控制；哮喘发病于14岁以内的，只要及早干预治疗，治愈率可达95％。

急性发作期患者应该避免运动，但在病情基本控制的情况下，适宜的体育锻炼可以增强身体素质、改善心肺功能、促进血液循环和新陈代谢，从而减少哮喘急性发作。因此，以运动为主的非药物治疗也是哮喘管理的重要组成部分。哮喘患者可以做如下运动：散步可以促进血液循环，改善呼吸能力，增加肺活量；慢跑可明显改善哮喘患者呼吸功能；游泳能改善神经系统对体温的调节功能，提高人体对气温冷热的变化适应能力，还可以增加肺活量；瑜伽能促进胸部肌肉扩张，提高肺活量。总而言之，避免剧烈、竞争性强以及干燥寒冷环境下的运动，随身携带药物，哮喘患者是可以参加体育锻炼的。