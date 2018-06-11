艾尔建携手成都政府规划筹建全国首家医美创新中心

人民网6月11日电 8日， 由成都市人民政府、中国整形美容协会主办的第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛在成都拉开帷幕。来自整形美容领域的专家学者、医美产业链代表企业等齐聚一堂，就中国医美产业政策、运营管理、品牌营销、供应链等议题进行分享和探讨。

艾尔建公司牵手成都市政府签署战略合作备忘录，筹建中国首家医美创新中心制定战略规划。该创新中心将成为艾尔建全球首个医美创新中心，将依托成都市人才、产业、政策等资源，结合企业优势，激发中国医美产业创新活力，推动行业发展水平。

论坛开幕式

艾尔建高级副总裁、亚太中东非总裁施杰盛表示：“通过此次战略合作，艾尔建希望依托成都的创新发展环境和市场优势，筹建具有行业示范意义的医美创新中心，不断增强产业竞争力、影响力和辐射带动力，在助力成都向国际性医美之都转型的同时，多方面提升中国医美行业发展水平和质量，进一步促进中国医美产业整体蓬勃发展。”

艾尔建与成都市高新区签订筹建医美创新中心战略合作备忘录

艾尔建高级副总裁、亚太中东非总裁施杰盛受聘成都市医美产业发展顾问

当前，中国医美产业呈现爆发式增长，中高收入人群的增加成为医美市场蓬勃发展的重要推动力之一。随着国民生活水平的提升，中国医美行业呈现出创新产品更迭、个性化美学流行，体验性消费占比加大等“消费升级”的趋势。求美者在选择医美服务时也更趋理性，更加注重产品功能之上的创新价值以及医生的技术水平，更加注重安全有效、与时俱进的医美解决方案和个性化的服务体验。

随着全国医美市场的积极发展，西南地区医美市场的消费需求也增长迅速，产业竞争力和影响力持续增强。在此基础上，成都市政府率先提出了打造“医美之都”的概念。成都市民具有较强的医疗美容消费需求、且成都市已经建立起成熟的市场体系及良好的产业基础，并聚集了众多科技创新资源。成都市政府办公厅于近日印发了《成都市加快医疗美容产业发展支持政策》，从医美人才引进、企业创新、项目引进、产业环境优化等政策层面全方位支持成都市医美产业利用当前产业优势进一步发展，打造具有国际影响力的城市医美名片。