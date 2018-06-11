爱喝饮料不喝水？ 小心“疯狂的石头”来袭

很多人都有忙起来就忘了喝水的经历，你知道长此以往的危害吗？喝水少，是导致泌尿系结石的主要因素。受气候、水质等因素的影响，南方泌尿系结石发病率较高，湖南的发病率超过5%。由于泌尿系结石可造成剧烈的肾绞痛，被患者称为“疯狂的石头”。

入夏后，市内各大医院泌尿外科接诊的结石病患者比平时增加了三成。专家分析，这主要与出汗多、喝水少密切相关。此外，夏天贪吃啤酒、饮料，也是结石的诱因。

现象

入夏后，泌尿系结石患者增三成

7日凌晨3时许，距离高考开考只有短短几个小时，考生小艺（化名）突然腹痛难忍，被120急救车紧急送往长沙市第三医院。经急诊科诊断，小艺患上了输尿管结石，好在经过输液、镇痛治疗，小艺顺利赴考。进入高考冲刺阶段，小艺学习起来废寝忘食，带到学校的一瓶水，经常一天下来都没喝完。医生分析，这是小艺输尿管结石急性发作的主要诱因。

27岁的黄先生是个篮球迷，每天看篮球比赛时，都会喝两三瓶碳酸饮料解渴。他还喜欢吃夜宵，啤酒配烧烤、小龙虾特别过瘾。近日，黄先生和朋友吃完夜宵后，突然腹痛如刀绞，经长沙市中心医院诊断为左肾和左输尿管结石，已引起肾积水，目前正在泌尿外科进行排石治疗。

“肾结石和输尿管结石患者，占到泌尿外科患者的半数以上，入夏后每天接诊二三十例，比平时增加三成。”长沙市第三医院泌尿外科副主任、副主任医师罗飏表示，天热后，人体汗液蒸发多，尿量减少、尿液浓缩，如果不及时补充水分，尿中的结晶体沉积，就容易形成结石。饮料中的草酸钙、磷酸盐含量高，这些都是最常见的结石成分；啤酒有快速利尿的效果，容易造成人体短时间内脱水。所以，爱喝饮料、啤酒，喝水又少的人患结石的概率大增。

治疗

做不做手术，关键看结石大小和位置

“医生，我怕做手术，能不能保守治疗？”很多结石患者惧怕手术，纷纷要求保守治疗。长沙市中心医院泌尿外科主任、主任医师傅发军表示，患者需不需要手术治疗，采取哪种手术方法，主要根据结石的大小、位置等具体情况而定。

直径＜10毫米的肾结石，未引起肾积水，也没有其他不适症状，患者不要着急手术。如果结石位于肾的中、上盏，通过跳绳、打球、爬山、上下楼、多喝水等方式，有可能让结石通过输尿管排出体外。如果结石位于肾的下盏，自行排出的可能性较小，患者应该每隔3个月左右到医院复查B超，一旦发现结石增大或引起肾积水等情况，就应该及时处理。

直径≥10毫米的肾结石，引起了不同程度的积水，并伴有腰酸、腰痛等症状，建议采用经皮肾镜手术或输尿管软镜碎石术。

直径＜6毫米的输尿管结石，可先采取药物治疗。如果服药一段时间后，复查发现石头没有自行排出，可考虑体外超声波碎石术。对于心脑血管疾病、高血压患者和孕妇等不适合超声波碎石的人群，可优先采用输尿管软镜手术治疗。

直径≥6毫米的输尿管结石，可先进行体外超声波碎石术，若结石无法碎掉，大多考虑输尿管硬镜手术。

傅发军表示，如今已很成熟的输尿管镜碎石术是利用一条直径约3毫米的细镜，经过尿道、膀胱插入输尿管，将输尿管结石或肾脏结石击碎取出。它利用人体天然的泌尿系统腔道，不在身体上做任何切口，具有损伤小、痛苦轻、恢复快等优点。

提醒

做结石成分分析，有针对性地预防复发

统计显示，约有半数的泌尿系结石10年内会复发。泌尿系结石患者该如何预防复发？“少喝啤酒饮料，多喝水、多排尿，是预防结石生成和复发最重要的措施。”傅发军表示，人体每天液体的摄入量应保持在2500毫升以上，如果用普通矿泉水瓶为标准，每天要喝五瓶。夜间是尿液最浓缩的时候，最好在睡前、起夜排尿后，再喝一杯水，及时补充水量。在饮食方面，应以低糖、低脂、低钠饮食为主，注意肉类、谷类、蔬菜类搭配。

傅发军建议，泌尿系结石患者在排出结石或手术取出结石后应该送检，进行结石成分分析，明确其成分后，医生可指导患者采取有针对性的措施预防复发。比如，尿酸结石是体内嘌呤代谢紊乱的产物，可以采取碱化尿液，少吃动物内脏、海鲜，限制高蛋白食物，少喝啤酒等措施预防；感染性结石患者应重点控制尿路感染；草酸钙结石患者应少吃菠菜、欧芹、花生和红茶等富含草酸的食物；磷酸钙或磷酸盐类结石患者则应少吃蛋黄、豆类和奶类。如果泌尿系结石是由甲状旁腺功能亢进、尿路梗阻等其他疾病引起的，应该同时治疗，以避免结石复发。（记者 彭放 通讯员 邹华元 汤雪 黄琢玉）

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肾结石频繁复发

当心海绵肾

30岁的王女士饱受肾结石折磨，4年里因为肾结石住了6次医院。为什么结石明明排干净了还会复发？近日，长沙市中医医院（长沙市第八医院）泌尿外科主任、主任医师张军为王女士做了全面检查，发现她患有海绵肾。

张军介绍，海绵肾学名肾髓质囊性病。形象地说，患者的肾内形成很多密密麻麻、大小不等的囊腔（小孔），让肾脏变得像海绵一样，导致肾脏分泌的尿液经常滞留在囊腔中无法排尽，因此容易生成结石，并出现感染、出血等症状，感染、出血等情况反过来又加速结石的形成。有数据显示，半数以上的海绵肾患者会患上肾结石，且很容易复发。

医学界目前多认为海绵肾是一种先天性常染色体隐性缺陷，属于遗传性疾病。患者在出生时就存在海绵肾情况，但没有相关症状，尿液检查及肾功能均正常，难以被发现。常常是患者出现了肾结石等相关并发症，做进一步检查时才发现患有海绵肾。

张军表示，医学界目前对海绵肾没有有效治疗方法，患者主要通过积极预防来防止海绵肾相关并发症的反复出现：首先，应通过多喝水尽量稀释尿液，减少结石的生成概率和生长速度；其次，控制尿路感染，以控制肾结石的复发频率。（记者 彭放 通讯员 粟青梅）