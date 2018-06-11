市场监管领域基本实现“双随机、一公开”全覆盖

记者在6月8日国务院政策例行吹风会上了解到，按照党中央、国务院决策部署，两年多来，市场监管各有关部门全面推进实施“双随机、一公开”监管，现已基本实现市场监管领域全覆盖。

“双随机、一公开”监管是市场监管方式的改革创新，是深化“放管服”改革的重要举措。日前，国务院常务会议部署在市场监管领域推进管理方式改革和创新，全面推行“双随机、一公开”监管。

在市场监管领域实施“双随机、一公开”，主要目的之一就是要切实解决一些领域存在的检查任性和执法扰民、执法不公、执法不严等问题，以科学有效的“管”促进更大力度的“放”，着力打造公平竞争的市场环境和法治化便利化营商环境。

国家市场监管总局副局长马正其介绍，各相关部门持续优化顶层设计，加强配套制度建设，建立了本领域随机抽查事项清单、检查对象名录库和执法检查人员名录库，并根据法律法规修订和工作实际进行动态调整，制定了随机抽查工作细则和年度抽查工作计划，形成了“双随机、一公开”监管长效工作机制。同时，市场监管总局确定国家企业信用信息公示系统为“双随机、一公开”监管基本操作平台，并明确要求自抽查检查结束之日起20个工作日内将抽查检查结果记于企业名下，通过国家企业信用信息公示系统百分之百予以公示。

2017年，各级市场监管部门抽查企业92.8万户，占实有企业总数的3.73%，发现问题的比例为15.34%。各级质量、食药监管机构针对产品质量、婴幼儿配方乳粉、医疗器械等公众关注度高的领域强化抽查检查，有效处置了一批隐藏在百姓身边的不合格产品。（记者安慧娟）