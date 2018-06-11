国家市场监管总局通告18批次食品不合格

6月5日，国家市场监管总局公布对炒货食品及坚果制品、方便食品等11类食品556批次样品的抽检结果：不合格样品18批次，其中，炒货食品及坚果制品不合格样品2批次；方便食品、糕点不合格样品各3批次；酒类，肉制品，食用油、油脂及其制品，蔬菜制品不合格样品各1批次；食用农产品不合格样品6批次。

不合格产品有宁波市鄞州下应美购超市销售的标称厦门好士多食品有限公司出品、龙海市真好意食品有限公司生产的青豆（蒜香味），深圳沃尔玛百货零售有限公司成都交大路分店销售的标称贵阳恒昌生态农业有限公司生产的巴旦木，淘宝小鱼特产商城（经营者为陆河县河田镇小鱼百货店）在淘宝网销售的标称广东裕昌食品有限公司生产的超Q面香辣原汁牛肉面，京东团博食品专营店（经营者为沈阳团博网络科技有限公司）在京东商城销售的标称梅河口市昌德食品有限公司生产的东北大妈朝鲜风味冷面等。（记者安慧娟）