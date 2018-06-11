安徽：街头快检 赢更多群众信赖

近日的一个清晨，在安徽省霍山县苏果超市门口，一群穿着白大褂的人正在忙碌着。不一会儿，一个临时蔬菜检测台就搭好了，一条醒目地印着“你点我检 你送我检”字样的红色横幅也挂了起来。这些穿白大褂的是霍山县市场监管局衡山镇食品药品监管所的工作人员，他们正在这里开展“你点我检、你送我检”快检活动。

不一会儿，一位中年男子拎着刚买的蔬菜走了过来，他带着试探的口气问：“可以帮忙测一下我买的蔬菜吗？”

负责检测的工作人员李玲笑着回答：“可以。”她从苋菜、黄瓜、西红柿上各取下一些样本，做好标记，进行剪切、称重、粉碎，加入缓冲液，然后提取过滤，再加入试剂，放进检测仪。几分钟后，检测仪显示这3种蔬菜的农药有机磷含量抑制率分别为22.71%、12.68%、6.85%，均属于安全合格食品。

一直在一旁围观的一个大妈上前问道：“前天我在家做的凉拌黄瓜，吃起来有苦味，是不是农药打多了？”

“造成黄瓜苦的原因，有的是品种问题，有的是生长环境温度过高，湿度大，产生一种丙醇二酸的物质，这种情况虽有苦味，但无害。”工作人员解释道。

……

据了解，安徽省自2016年起，利用3年时间，在全省876家乡镇食药监管所和1321家社区、乡镇（街）食品和食用农产品批发市场（含农贸市场）进行乡镇和社区食品安全快速检测体系建设。依靠食品快检技术进行科学检测，实现对食品中的部分有毒有害物质进行现场定性或部分定量检测，构建食品安全“过滤网”。

有了街头检测，行政监管人员与群众多了“零距离”接触的机会。衡山镇食药监管所的工作人员余洋说：“群众怀疑什么食品就检测什么食品。把决定权交给群众，有利于增强百姓对食品安全的信任感。同时，通过结果公示，倒逼食品生产者更好地履行企业主体责任，把食品的不安全因素消灭在萌芽状态。”

目前，霍山县市场监管局已将免费快检活动制度化、常态化，将每月的10日、20日确定为各市场监管所、农贸市场食品检验室“你点我检、你送我检”活动开放日。（张同乐）