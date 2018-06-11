近年来，我国前列腺癌发病率持续走高，至2015年，已位居男性恶性肿瘤第六，在北京、上海、广州等一线城市发病率更为突出。

高危对象 年龄大于50岁的男性；大于45岁且具有前列腺癌家族史的男性；大于40岁且基线PSA>1微克/升的男性。具有以上前列腺癌高危因素的男性，需提高警惕，必要时进行有针对性的检查，对异常结果进行合理随访。

筛查建议 1. 建议对身体状况良好，且预期寿命在10年以上的男性开展基于PSA检测的前列腺癌筛查，且在筛查前应详细说明前列腺癌筛查的风险和获益；2. 血清PSA检测每2年进行1次，根据患者的年龄和身体状况决定PSA检测的终止时间；3. 对于前列腺癌高危人群应尽早开展基于血清PSA检测的筛查；4. 不建议针对40岁以下男性进行人群筛查。

预防建议 1. 避免吸烟、饮酒等不良生活习惯；2. 减少高动物脂肪的食物摄入，因为这些食物中含有较多的饱和脂肪酸；3. 增加蔬菜水果摄入；4. 避免过于辛辣的食物，因为这些食物会造成前列腺的过度充血；5. 日常生活中多饮水，勤排尿，避免憋尿、久坐不动；6. 建议适度体育运动。