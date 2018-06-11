受访专家：首都医科大学附属北京世纪坛医院胃肠外科主任 石汉平

聪明吃饭、积极活动、控制体重，不仅是现代人的健康生活理念，更应成为肿瘤患者的特别追求。

肿瘤病人进行体力活动安全吗？

首都医科大学附属北京世纪坛医院胃肠外科主任石汉平告诉《生命时报》记者，体力活动是有效的防癌措施，对肿瘤患者是安全、有益的，且广泛适用于不同诊断、性别、年龄、分期和不同治疗措施的患者。肿瘤患者适当进行体力活动可预防肥胖，减少体脂，降低血糖；增强免疫功能，减轻化疗、放疗毒副反应，还可促进手术后恢复。肿瘤相关性疲劳、厌食、早饱、腹胀、便秘等是影响患者生活质量的最常见原因，体力活动是治疗这些症状的最佳非药物方法，也是美国肿瘤护理学会推荐的常规临床措施。

肿瘤患者常见的死亡原因不是肿瘤本身，而是心脑血管疾病、糖尿病、骨质疏松等并存疾病。体力活动通过降低并存疾病的死亡风险和第二原发肿瘤的发病率，间接延长了生存时间。通过降低肿瘤的复发与转移，进行体力活动可直接延长患者的生存时间，这在乳腺癌、结肠癌、前列腺癌中已得到研究证实。有研究报告称，体力活动可将乳腺癌、结直肠癌患者的死亡风险降低30%~50%，这是任何一种药物治疗都无法达到的疗效。

体力活动有哪些要求？

美国运动医学学院推荐，肿瘤患者每周应进行至少5次中高强度体力活动，每次30~60分钟。由于患者的体力状态及肿瘤分期不同，每周保证至少一次30分钟以上的中强度体力活动是最低要求。日常生活中的基本体力活动强度过低，不能起到锻炼效果。

儿童及青少年肿瘤患者每周要有至少5次，每次60分钟的中高强度体力活动。同时减少在屏幕（如电脑、游戏机、电视）前的时间，每天控制在2小时以内。

体力活动并非时间越长、强度越大越好。研究显示，每天超过60分钟的高强度运动会加重疲劳，降低生活质量。

体力活动类型有哪些？

中强度体力活动包括快走（快于5千米/小时）、跳舞、骑马、割草、瑜伽、高尔夫、太极拳、乒乓球、骑自行车（速度16千米/小时以内）。

高强度体力活动包括竞走、跳绳、跑步、快骑自行车（超过16千米/小时）、足球、滑雪、重体力劳动（如伐木、建筑）、篮球、游泳、背包旅行。

体力活动类型应结合患者实际情况及环境条件综合选择。活动前要进行专业评估，看哪种运动方式对患者最有利。骨质疏松、肿瘤骨转移等患者骨折风险很高，不宜进行负重或剧烈的体力活动，如跳舞、跑步、球类、田径运动等，可以挑选太极拳、游泳等节奏相对较慢的活动。骨转移、白细胞减少、血小板降低、贫血、发热的患者要权衡利弊，多加小心。白细胞减少者要避免高感染风险的项目及运动环境，如体育馆、游泳池等。

对绝大多数肿瘤患者来说，最简单、有效的运动是晚饭后快步走。国人最重要的一顿饭是晚饭，吃得最好、最多，此时快步走可帮助消耗一部分能量。晚饭后走路的基本要求有两个：一是快，普通的散步没有作用或作用不大；二是长，时间不能短于30分钟，否则达不到效果。

石汉平提醒，体力活动结合身心放松对肿瘤患者更加有效。我国传统医学有不少改善身心的办法，如太极拳、针灸、推拿、按摩等。患者在体力活动后不妨进行放松治疗，一举多得。（记者 张 杰）